رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول ملفات pdf عموم المحافظات العراق

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول ملفات pdf، يهتم الكثير من الطلبة والطالبات في العراق بالتعرف على موعد ظهور نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول، حيث انها تعتبر من ضمن المراحل التعليمية الهامة وقد اعلنت الوزارة ان المؤشرات الاولية للتصحيح مبشرة ومن خلال مقالنا نتعرف على نتائج السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 دور أول

يوجد عدد من الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق والتي من بينها الاتي.

يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم يتم إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر أمامك في الشاشة الرئيسية.

بعد ذلك يتم إدخال اسم الطالب ورقم المقعد.

الضغط على زر تنزيل.

يتم في النهايو تحميل الكشوفات بكل سهولة.

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إعلان نتائج سادس إعدادي دور أول ملفات pdf عموم المحافظات العراق

صرحت وزارة التربية العراقية من خلال المصادر المسئولة أن نتائج الصف السادس الإعدادي لم يتم الانتهاء من مرحلة التصحيح، موضحًا أنه مع انتهاء الأسبوع الحالي يمكن ان يتم تحديد موعد الاعلان عنها ولكن النتائج هذا العام مبشرة والنسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة .

وقامت اليوم وزارة التربية العراقية بالساعات الماضية بالكشف عن النتائج وكان من المفترض ان تظهر في الاسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري ويتم عبر موقع الوزارة الرسمي حيث انه سيتم الاعلان عنها من خلال المؤتمر صحفي وبعدها سيتم تفعيل رابط موقع نتائجنا حيث ان موقع نتائجنا يعمل على مساعدة الجميع في كافة المراحل التعليمية او المرحله الاعداديه من التعرف على النتائج وانه يمكن تحميل الملف الخاص بالنتائج ومعرفة الدرجات.