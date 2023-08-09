خريطة إزالة الحرازات 2023.. والمناطق التي عليها ازالة بجدة وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية

هل الحرازات عليها ازاله؟ حيث أن الأحياء العشوائية مشكلة تواجه العديد من الدول، مما يجعلها تسعى للتخلص من هذا الأمر عبر هدم هذه المناطق العشوائية واستبدالها بأماكن أخرى، تتوفر فيها المرافق العامة والخدمات الصحية بهدف تحسين الحياة المعيشية للمواطنين الموجودين بهذه الأحياء، والجدير بالذكر أن أمانة محافظة جدة قد تولت إزالة الأحياء العشوائية وإعادة تشكيلها مرة أخرى، بما يتناسب مع أهداف رؤية المملكة 2030 ولذلك سنتعرف سويًا هل حي الحرازات عليها إزالة أم لا؟.

خريطة إزالة الحرازات

نعم حي الحرازات ضمن المناطق التي عليها إزالة وبالفعل إزالة تعديات كثيرة، كانت على أراض حكومية في حي الحرازات بجدة مساحة 8.6 مليون متر مربع، ولابد من الإشارة أن الإزالة تأتي ضمن خطة الأمانة العامة بجدة لتطوير المنطقة وتشكيلها مرة أخرى، بما يحقق أهداف مشروع إزالة الأحياء العشوائية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وجعل جدة مدينة مناسبة لاستقبال السياح والزوار من مختلف أنحاء العالم.

الأحياء العشوائية في جدة

تهتم محافظة جدة في المملكة العربية السعودية بإرسال الإشعارات الرسمية لجميع المناطق والأحياء العشوائية، التي صدر بحقها قرار للإزالة باعتبار أنها مباني غير مؤهلة بالسكان ولا يوجد بها مرافق عامة، ولذلك قد عملت الأمانة العامة بجدة بتنفيذ أوامر الهدم لبعض العقارات والمنازل المخالفة، ومن ضمن تلك الأحياء حي غليل، وحي بترومين الواقعان في جنوب جدة، والجدير بالذكر أن مخطط الإزالة يأتي مع المشروعات التي تقوم بها أمانة جدة لتطوير المنطقة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ويلاحظ أن عملية إزالة وتطوير الأحياء العشوائية بدأت من شهر نوفمبر 2021 مع تعويض الأهالي المتضررين أعمال الهدم.