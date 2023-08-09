azhar.eg خطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023، من أكثر الكلمات البحثية خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن الإنتهاء من رصد الطلبات المقدمة للصف الاول الابتدائي الازهري للعام الدراسي 2023، وهذا ما جعل عدد كبير من اولياء الأمور يبحثون عن نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023 ، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية …

نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

حيث صرح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية عن فتح رابط خاص للاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري، وذلك حتى يتمكن أولياء الأمور من الإطلاع على النتيجة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة بعد موجة الحر التي تضرب عدد من محافظات مصر خلال الفترة الأخيرة، والحد من الازدحام والتكدس داخل المدارس والمعاهد الازهرية، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية :

رابط الاستعلام عن نتيجة تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري

زيارة موقع بوابة الأزهر الشريف على الإنترنت .

ادخل كلمة المرور واسم المستخدم.

اضغط على نتيجة تقديم الصف الاول الابتدائي.

ادخال الرقم القومي للطالب.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر امامك النتيجة على الفور.

الاوراق المطلوبة للتقديم في الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

فيما صرح مصدر مسؤول بقطاع المعاهد الأزهرية أنه في حالة قبول الطالب في المدرسة أو المعهد الأزهري يجب على ولي الأمر احضار الأوراق الآتية :