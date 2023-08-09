رابط نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول pdf لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

ينتظر عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور التعرف على رابط نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ بالتزامن مع إعلان وزارة التعليم العراقية، عبر صفحتها الرسمية أن النتائج في مراحلها الأخيرة في التصحيح والمراجعة، ورصد الدرجات سيكون على الموقع الرسمي للوزارة لتكون متاحة لجميع الطلبة والطالبات في مختلف المحافظات العراقية دون الحاجة إلى التوجه إلى المدرسة حتى الحصول على النتيجة، بالإضافة إلى أن الوزارة قد أكدت أن الطالب يمكنه الاستعلام والإطلاع على النتيجة بخطوات سهلة وبسيطة بشكل إلكتروني.

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول pdf

وزير التعليم العراقي قد أكد أن نسب النجاح هذا العام تدل على مدى نجاح المنظومة التعليمية التي تم الإعلان عنها في بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى أن الإعلان عن أوائل الطلبة سوف يتم خلال الساعات المقبلة، وسوف يتم تكريمهم من خلال مؤتمر صحفي سيتم إذاعته على القنوات الفضائية العراقية بحضور عدد كبير من القيادات التعليمية وبعض أولياء الأمور، بالإضافة إلى تأكيده بأن الطالب سوف يتمكن من الحصول على النتائج من خلال رابط موقع الوزارة الرسمي وموقع نتائجنا الإلكتروني، والإعلان عن النتائج سوف يتم خلال هذا الشهر.

الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

انهى الكنترول العراقي عمليات التصحيح الخاصة بالاختبارات للصف السادس الإعدادي 2023، وبدأت عملية التدقيق والمراجعة التي قد وصلت تقريبًا إلى نهايتها، وبناء على ذلك سوف يتم الإعلان عن النتائج خلال الأيام المقبلة، لذا أوضحت الوزارة الخطوات المتبعة للاستعلام عن النتائج والتحقق من تفاصيل النتائج، وذلك من خلال ما يلي: