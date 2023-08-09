tawjihi.jo نتائج توجيهي الاردن 2023 برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم| رابط نتائج الثانوية العامة الاردن 2023

نتائج التوجيهي www.moe.gov.jo، حيث يصيب الطلاب في المملكة الهاشمية الأردنية حالة من الترقب والانتظار، منذ ثاني يوم من انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وقد صرحت الوزارة منذ قليل إتاحة نتائج التوجيهي 2023 عبر موقع الوزارة المخصص لظهور نتائج التوجيهي التكميلي خلاله، ولذلك نقدم لكم طلابنا الكرام خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن.

نتائج التوجيهي الأردن

وقد صرحت وزارة التربية والتعليم في الأردن منذ أيام عن إنتهاء عمليات التصحيح والمراجعة، مشيرة نحو إتخاذ التدقيق الشديد أثناء سير جميع العمليات من التصحيح والمراجعة، ومؤكدة أن نتائج توجيهي هذا العام 2023 مبشرة بشكل كبير، وأنها لا تقل عن مستوى العام الماضي.

نتائج التوجيهي www.moe.gov.jo

كما أعلن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردني، عن عقد المؤتمر الصحفي اليوم الأثنين 18-8-2023، وذلك في مركز الوزارة للإعلان عن النتائج، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد خير أبو قديس، وعقب انتهاء المؤتمر سوف تكون النتيجة متاحة لجميع طلاب توجيهي 2023، وذلك عبر موقع الوزارة حيث يمكن لجميع الطلاب الحصول عليها من خلال الرابط هنا.

خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن

وقد جاءت خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن كما يلي :

الدخول على رابط نتائج توجيهي الاردن الذي ذكرناه أعلاه.

أختيار قسم الاستعلام عن نتائج توجيهي 2023.

كتابة رقم جلوس الطالب والاسم الرباعي.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

وبهذا نكون وفرنا لكم متابعينا الكرام نتائج التوجيهي www.moe.gov.jo، بالإضافة إلى خطوات الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن.