اقوي اشارة SSC EXTRA .. تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية

تعد من ضمن ما يكثر البحث عليه خلال تلك الفترة كما انها من ضمن افضل القنوات الموجودة وتعمل على نقل محتوى رياضي مميز ويرغب الكثير من المشاهدين مشاهدة مباريات البطولة العربية للاندية النسخة الجديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية.

تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية

تمتلك القناة حقوق نقل مباريات كأس الملك سلمان للاندية ويمكننا تنزيل القناة والاستمتاع بالمشاهد المباريات من هذه البطولة وذلك من خلال النقر على زر الاعدادات واختيار القناة كتابة التردد التي سيتم توضيحه وحفظها في القنوات المفضلة.

تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الاستقطاب: عمودى

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كيفية استقبال تردد قناة اس اس سي اكستر

يمكننا تنزيل القناة من خلال ان تتبع بعض الخطوات البسيطة ومنها.