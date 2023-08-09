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اقوي اشارة SSC EXTRA .. تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية
تعد من ضمن ما يكثر البحث عليه خلال تلك الفترة كما انها من ضمن افضل القنوات الموجودة وتعمل على نقل محتوى رياضي مميز ويرغب الكثير من المشاهدين مشاهدة مباريات البطولة العربية للاندية النسخة الجديدة ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية.
تردد قناة SSC اكسترا لمتابعة مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية
تمتلك القناة حقوق نقل مباريات كأس الملك سلمان للاندية ويمكننا تنزيل القناة والاستمتاع بالمشاهد المباريات من هذه البطولة وذلك من خلال النقر على زر الاعدادات واختيار القناة كتابة التردد التي سيتم توضيحه وحفظها في القنوات المفضلة.
تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي نايل سات
- التردد: 12523.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل التصحيح: 5/6.
- الاستقطاب: عمودى
تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي عرب سات
- التردد: 11747
- معدل الترميز: 27500
- معامل التصحيح: 2/3
- الاستقطاب: عمودي
تردد قناة SSC اكستر على القمر الصناعي بدرسات
- التردد: 12418
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3
- الاستقطاب: عمودى
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كيفية استقبال تردد قناة اس اس سي اكستر
يمكننا تنزيل القناة من خلال ان تتبع بعض الخطوات البسيطة ومنها.
- الدخول الي قائمة الاعدادات من خلال جهار الريموت.
- ثم اختيار قائمة القنوات الموجودة.
- قم باختيار اضافة قناة جديدة.
- تحديد القمر الصناعي الذي تود من خلاله تنزيل القناة
- كتابة التردد الخاص بالقناة والتي تم توضيحه.
- ثم يتم الضغط علي ايقونة بدأ حتي يتم تنزيل القناة والاستمتاع بمحتواها.