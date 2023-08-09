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تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 المرحلة الاولي والتانية معدل القبول لكليات الذكاء الاصطناعي
يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة خلال ذلك العصر ومنها استخدام الذكاء الاصطناعي والذي يمكننا من الحصول على العديد من الفرص في سوق العمل للشباب، لذلك يبحث الكثير عن تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي ومن خلال هذا سنتعرف على تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 المرحلة الاولي والتانية.
تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 المرحلة الاولي والتانية
تم الاعلان من ذنهاية الشهر الماضي عن نتيجة الثانوية العامة والتي تبين منها ان نتيجة الثانوية العامة اعلي من السنوات الماضية ويمكننا ان نتعرف على تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي 2024 والتي تعد من الكليات الشاغل للكثير.
كليات الذكاء الاصطناعي في مصر
- جامعة سوهاج
- جامعة الاقصر
- جامعة القاهرة
- جامعة طنطا
- جامعة كفر الشيخ
- جامعة حلوان
- جامعة دمهنور
- جامعة الزقازيق
- جامعة المنوفية
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مؤشرات تنسيق كليات الذكاء الاصطناعي
- تنسيق كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي بجامعة سوهاج 367.0 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي حلوان بمجموع 338 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة دمنهور 343 درجة.
- تنسيق كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي طنطا 337 درجة.
- كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ 338 درجة.
- تنسيق كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية 332 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات 332 درجة.
- تنسيق كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة 331 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مطروح 330 درجة.
- حاسبات ومعلومات والذكاء اصطناعي الأقصر 332 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي الزقازيق 336 درجة.
- تنسيق كلية حاسبات وذكاء اصطناعي جامعة القاهرة 362 درجة.
- كلية الذكاء الاصطناعي كفر الشيخ 366 درجة.
- كلية حاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة السادات 361 درجة.