نتائج الثانوية العامة في الاردن ٢٠٢٣ tawjihi.mohe.jo .. متي تعلن نتائج التوجيهي

ازداد البحث لرغبتهم في التعرف على نتائج الثانوية العامة الاردن 2023 وذلك من قبل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ويتم من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة في الاردن ٢٠٢٣.

نتائج الثانوية العامة في الاردن ٢٠٢٣

تعتبر من ضمن اهم النتائج الثانوية العامة والتي تساعدهم في الانتقال إلى المرحلة الجامعية واختيار التخصص الراغبين به وتحديد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني، كما انه لابد من الحصول على درجات جيدة وقد صرح الأمين العامة لوزارة التربية والتعليم ان الموعد المحدد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في يوم الثامن عشر من شهر أغسطس، بعد ان يتم عقد مؤتمر صحفي في الساعة العاشرة صباحًا.

رابط نتائج توجيهي الاردن 2023 بالاسم

يمكننا الاستعلام عن نتائج توجيهي الأردن 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الاردنية ومنها.

يتم الدخول إلى موقع نتائج التوجيهي.

البحث عن نتائج امتحان التوجيهي التكميلي في الأردن.

يقوم الطالب بإدخال رقمه المدني .

ثم يضغط على الخيار للحصول على النتيجة.

كما انه يمكن للطلاب الاستفسار عن نتائجهم باستخدام الرسائل النصية حيث يتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم 1411 وتضمن رقم الجلوس.

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موقع نتائج ثانوية عامة الاردن

تم التصريح من قبل مصادر مسئولة ان نسبة النجاح في الامتحانات هذا العام مرتفعة، وويمكن ان يصل عدد الناجحين ما يزيد عن 235642 ألف طالب وطالبة وتتعدى نسبة النجاح 70% حيث ان الوزارة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم وجوج اي حالات غش وسيتم الاعلان عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي إلكترونيًا عبر موقع الوزارة فقد تم البدء في الامتحانات يوم السبت 8 يونيو 2023، وانتهت يوم الخميس 29 يونيو 2023 ومنذ ذلك الوقت يشعر الجميع بحالة من القلق.