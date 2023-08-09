HERE كشوفات pdf اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة من موقع مظلتي ووزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة من موقع مظلتي ووزارة العمل العراقية. تضُمّ هذه القوائم ما يقُرب من 150 ألفاً من المواطنين العراقيين في جميع محافظات العراق. سنستعرض الآن معكم الخطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى جميع المستحقين لهذه الدعم من خلال البرنامج عبر الإنترنت، اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة من موقع مظلتي ووزارة العمل العراقية كل الكشوفات pdf.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة

في العراق، يتساءل العديد من المواطنين عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة في جميع المحافظات. خلال الأيام الأخيرة، بدأت وزارة العمل العراقية بالتحضيرات لصرف دفعة جديدة من برنامج الدعم الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن جميع المشمولين بالبرنامج سيتمكنون من التعرف على حالات استحقاقهم وصرف الدعم. سنستعرض التفاصيل في الفقرة التالية من هذه المقالة.

خطوات الاستعلام اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

نقوم الآن بتتبع ومراقبة خطوات كيفية استعلام عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الوجبة الـ9 الدفعة الخامسة من خلال موقع وزارة العمل العراقية كما يلي: