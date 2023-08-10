الفلوس بقت بتطير”.. خصم الرصيد من عداد الكهرباء الكارت مسبقة الدفع أعرف ألاسباب

يريد عدد كبير من الأشخاص الذين يعملون بنظام الكارت في العدادات الكهربائية معرفة السبب الذي يؤدي إلى خصم رصيد من العداد مسبق الدفع، لهذا قام المسؤولين في وزارة الكهرباء والطاقة بتحذير المواطنين الذين يمتلكون العدادات بنظام الكارت تجنب الوقوع في هذه المشكلة التي تؤدي إلى خصم الرصيد الذي يوجد بالعداد.

أسعار شرائح الكهرباء

تختلف أسعار شرائح الكهرباء وفقا لنوع الشريحة، حيث أن أسعار الشرائح جاءت على النحو التالي:

أن سعر الشريحة الاولي في الوقت الحالي والتي تبلغ سعتها من صفر إلى 50 وات 58 قرشًا/ ك.و.س بدلًا من 48 قرشًا.

يبلغ سعر الشريحة الثانية التي تبلغ سعتها من 51 إلى 100 وات في الوقت الحالي 68 قرشًا / ك.و.س بدلًا من 58.

إن سعر الشريحة الثالثة والتي تبلغ سعتها من صفر حتى 200 كيلو وات هو 83 قرشًا / ك.و.س بدلًا من سعرها الان وهو 77 قرشًا.

تبلغ سعر الشريحة الرابعة بعد الارتفاع ١١١ قرش كيلو وات على الساعة، والتي تبلغ سعتها من 201 إلى 350 كيلووات على الساعة.

إن سعر الشريحة الخامسة والتي تبلغ سعتها من 351 إلى 650 كيلو وات سوف تصل إلى 131 قرشا بدلا من 128 قرش.

إن سعر الشريحة السادسة والتي تبلغ سعتها من صفر إلى أقل من 1000 كيلو وات سوف ترتفع في شهر يوليو المقبل إلى 136 قرشًا/ ك.و.س، والتي يبلغ سعرها الحالي 128 قرشًا.

تصل سعر الشريحة السابعة والتي تتراوح سعتها من صفر إلى أكثر من 1000 كيلو وات 145 قرش لكل كيلو وات على الساعة، وفقا بأن أصحاب هذة الشريحة لا يحصلون على دعم.

اسباب خصم الرصيد من عداد الكهرباء

هناك عدد من الأسباب التي تؤدي إلى خصم الرصيد من عداد الكهرباء، ومن أبرز هذه الأسباب ما يلي: