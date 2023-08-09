تحذير هام وعاجل من الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين الان

في إطار حرص الضمان الاجتماعي المطور على جميع مستفيديها، قام بإصدار تحذير شديد اللهجة اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس إلى كافة المواطنين، من أجل أخذ الحذر التام أمام جميع الأشخاص الذي ينسبون أنفسهم إلى القائمين على إدارة البرنامج، مؤكدة أن باحث الضمان الاجتماعي لا يطلب في الاتصال الهاتفي أو الزيارة المنزلية بيانات حول الحساب البنكي، أو كلمات مرور، أو رمز التفعيل لأبشر أو النفاذ الوطني، حتى لا يتم اختراق حساباتهم.

الحذر من باحثي الضمان الاجتماعي الوهميين

وأوضح البرنامج في البيان الصادر عبر موقعها الرسمي على “إكس”، أنه يجب الحذر من كل ما يطلب بيانات حول الحساب البنكي أو كلمات المرور الخاصة بالمستفيدين، أو رموز التفعيل للنفاذ الوطني أو أبشر، وذلك من أجل حماية حساباتهم من التعرض إلى الإختراق، مؤكدة أنه يمكن تحديث كل هذه البيانات عبر الصفحة الرسمية لكل مستفيد، حتى يتمكن من تحديث بياناته متى استوجب ذلك، وقبل انتهاء فترة التحديث.

استقبال طلبات المستفيدين الجدد في الضمان الاجتماعي

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنها حريصة على مراجعة جميع الطلبات الجديدة التي يتم تقديمها بواسطة المستفيدين، واختيار ما هو مطابق لضوابط وشروط الحصول على الدعم، إضافة إلى أنه في حال عدم مطابقته لمعايير برنامج الضمان الاجتماعي، فسيتم على الفور حظره من الحصول على الدعم، فضلاً عن أن ذلك يكون بواسطة مجموعة من مسؤولي البرنامج حتى يتمكنوا من مراجعة البيانات والمستندات التي تم إرفاقها بشكل واضح وصحيح، ودون أدنى عقبات أو مشاكل تذكر.