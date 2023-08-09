شروط التقديم في معادلة كلية التجارة لطلاب الدبلومات الفنية 2023 .. اعرف الشروط والتفاصيل

سيتم خلال الفترة القادمة الاعلان من قبل المجلس الأعلى للجامعات عن موعد بدء التقديم في الامتحانات و يمكن لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية الالتحاق بكليات التجارة ومن خلال مقالنا سنتعرف على شروط التقديم في معادلة كلية التجارة لطلاب الدبلومات الفنية 2023.

معادلة كلية التجارة لطلاب الدبلومات الفنية 2023

وافق المجلس الأعلى للجامعات على فتح باب التسجيل لامتحانات الدبلومات والمعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية «نظام الثلاث سنوات» والمدارس الثانوية الفنية «نظام الخمس سنوات» والمعاهد الفنية «نظام السنتين بعد الثانوية» للقبول بكليات (التجارة- الهندسة- الحقوق- الزراعة) بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2023/2024 وسيبدأ التقديم في معادلة كلية التجارة بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1/8/2023، وسينتهي التقديم على معادلة كلية تجارة قبل موعد الامتحانات بخمسة أيام.

التقديم لمعادلة كلية التجارة 2023

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة معادلة كلية تجارة جامعة القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لجامعة القاهرة، أما معادلة كلية التجاربة لطلاب المعاهد الفنية سيتم بدايتها في يوم 27 سبتمبر المقبل ويمكن الاطلاع على موعد الامتحانات والمواد العلمية من خلال الموقع الرسمي.

شروط معادلة كلية التجارة