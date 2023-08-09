“مبروك عليك هتدخل الكلية اللي نفسك فيها” رسميًا ظهرت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

قام عدد كبير من الطلاب بالبحث عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 ، وهذا لأن الوزارة قالت إنه البوم التاسع من أغسطس 2023م، هو آخر يوم لتسجيل الرغبات، فيريد الطلاب معرفة موعد ظهور نتيجة تلك المرحلة، ولكن الوزارة قامت بالإعلان عن مد فترة تسجيل الرغبات في هذه المرحلة، وفي هذا المقال سوف نوفر لكم التفاصيل كافة التي تتعلق بتلك المرحلة من التنسيق.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023

قام وزير التربية والتعليم، الدكتور أيمن عاشور، بالإعلان عن مد الفترة الخاصة بالتقديم الخاصة بالتنسيق الإلكتروني، وذلك حتى يومًا واحدًا فحسب، إذ أنه كان من المفترض أن تنتهي تلك المرحلة اليوم الأربعاء 9-8-2023م، ولكنها سوف تنتهي الخميس الموافق من 10-8-2023م، وهذا بالتحديد في تمام الساعة 7:00 مساءًا، وهذا للحرص على مستقبل كل الطلبة والطالبات، الذين لم يقوموا بالتقديم بالتنسيق الإلكتروني، لكي يجعل أمامهم الفرصة للتسجيل، كما أن مشرف الأعمال الخاصة بمكتب التنسيق بين أن الموقع الإلكتروني الذي يتعلق بالتنسيق يكون متاحًا ومفتوحًا طوال اليوم، لتلقي الرغبات الخاصة بالطلبة والطالبات بالثانوية العامة، هذا بجانب انه قام بالتأكيد على انتظام سير خطوات كتابة وإدخال الطلاب للرغبات الخاصة بهم من خلال الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني.

تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة

لقد جاء الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة، للعام الجاري 2023م، كما يلي: