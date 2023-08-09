عاجل.. أعرف حالًا تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة ثانية!! أعمل حسابك هتدخل أيه

يقوم بالتساؤل عن تنسيق الكلبات 2023 أدبي مرحلة ثانية عدد لا يعد ولا يحصى من الطلاب بالثانوية العامة، الذين قاموا بالحصول على مجموع ليس كبير لم يتناسب مع أول مرحلة من التنسيق تلك السنة، كما أنهم يقومون بالبحث عن موعد فتح الباب الخاص بتسجيل الرغبات بتلك المرحلة الثانية، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والعليم قامت بالإعلان عن انطلاق تلك المرحلة عقب الانتهاء بشكل كامل من جميع الإجراءات التي تتعلق بالمرحلة الأولى من التنسيق.

تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة ثانية

تستطيع أن تتعرف على تنسيق الكليات 2023 أدبي مرحلة ثانية ، من خلال الاطلاع على تنسيق العام الماضي، الذي يكون كالتالي:

كلية آداب انتساب موجه بني سويف تقبل من حوالي 258 درجة.

حقوق بنها تقبل من حوالي 257 درجة.

كلك أن كلية حقوق انتساب موجه حلوان تقبل من حوالي 257 درجة.

هذا بجانب أن كلية آداب انتساب موجه الوادي الجديد تقبل من حوالي 257 درجة.

كما أن كلية آداب جنوب الوادي تقبل من حوالي 257 درجة.

كذلك أن كلية حقوق جامعة المنصورة تقبل من حوالي 256 درجة.

هذا بجانب أن كلية حقوق جامعة أسوان تقبل من حوالي 256 درجة.

تمديد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى

لقد تم الإعلان البوم عن مد الفترة الخاصة بتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الأولى، وذلك ليومًا واحدًا، فسوف يتم غلق باب التسجيل غدًا الخميس العاشر من أغسطس 2023م، بدلًا من اليوم الأربعاء التاسع من أغسطس 2023م.