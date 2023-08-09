هتحلقها ولا أيه!! تنسيق السن علمي علوم 2023 مرحلة ثانية وأهم التخصصات المتاحة

دايمًا يتكرر السؤال عن تنسيق السن علمي علوم 2023 من جانب بالكلية والطلبات التي تريد أن حق بتلك الكلية، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكلية تكون من ضمن الكليات الأدبية، لكن من الممكن أن يلتحق بها أيضًا طلبة وطالبات شعبة علمي علوم، وفي هذا المقال سوف نوضح تنسيقها.

تنسيق السن علمي علوم 2023

يستمر الطلاب في البحث عن تنسيق السن علمي علوم 2023 ، ومن الجدير بالذكر أنها لم يُعلن حتى الآن، لكن من المتوقع أن يكون أعلى قليلًا من تنسيق عام 2022م، الماضي، وفيما يلي التنسيق المحتمل لهذا العام 2023م:

تقبل كلية ألسن جامعة كفر الشيخ من حوالي 355 درجة.

كذلك تقبل كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية من حوالي 349 درجة.

كما تقبل كلية ألسن جامعة عين شمس من حوالي 338 درجة.

كذلك تقبل كلية ألسن جامعة الأقصر من حوالي 336 درجة.

هذا بجانب أن كلية ألسن جامعة بني سويف تقبل من حوالي 336 درجة.

كما أن كلية ألسن جامعة جنوب الوادي بفرع الغردقة، تقبل من حوالي 336 درجة.

كذلك ان كلية ألسن جامعة المنيا تقبل من حوالي 335 درجة.

كما أن كلية ألسن جامعة سوهاج تقبل من حوالي 335 درجة.

مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2023

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الأولى تنسيق الثانوية العامة 2023 يومًا واحدًا فحسب، ليتم إغلاق باب تسجيل الرغبات غدًا الخميس 10-8-2023م، في الساعة السابعة مساءًا.