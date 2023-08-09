“خبر مش هيعجب حد”!! خمس فئات فقط يمتنعون عن صرف رواتب تكافل وكرامة شهر اغسطس 2023

تساءل عن طريقة استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة عدد كبير للغاية من الأشخاص المصريين، الذين سجلوا للحصول على هذا المعاش، كما أن الأشخاص المستفيدين من هذا البرنامج يتساءلون عن الموعد الذي من المقرر ان يتم فيه صرف هذا الدعم من جانب البرنامج، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بتوضيح ها الموعد الخاص بالصرف، وكذلك بينت خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة، وفي السطور القادمة سوف نوفر لكم التفاصيل كافة المتعلقة بهذا المعاش.

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة

بقوم العديد من الأشخاص بالبحث عن خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة ، لهذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإرفاق تلك الخطوات الخاصة بالاستعلام عن هذا المعاش، وهي كما يلي:

أولًا: الولوج إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي، من هنا.

ثانيًا: تسجيل الرقم القومي بشكل صحيح.

ثالثًا: النقر على أيقونة “استعلم”.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة

يرغب المواطنين في معرفة الموعد الذي سيتم فيه صرف هذا الدعم الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، ومن الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن هذا الموعد، إذ أنها قالت إن الصرف سوف يكون في يوم الأربعاء الذي سوف يكون موافقًا الخامس عشر من أغسطس 2023م، ومن الجدير بالذكر كذلك أن وزارة التضامن الاجتماعي بينت أنه يلزم توافر شروط محددة في المتقدم الذي يرغب في تلقي هذا المعاش الخاص بتكافل وكرامة، ومن بين تلك الشروط أنه ينبغي ألا يكون لديه دخل كبير، أو أن يحصل على دعم آخر يعينه على الحياة، وغيرهم من الشروط الأخرى.