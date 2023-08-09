أخبار التعليم
تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات تجاري وصناعي
تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات تجاري وصناعي ينتظر الكثير من طلاب التعليم الفني تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وانه سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024.
تنسيق الدبلومات الفنية 2023
من المتوقع أن يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد ان يتم الانتهاء من تقديم طلاب الثانوية العامة كما انه سيتم تسجيل التنسيق للثانوية العامة في الثلاث مراحل و ان موعد تنسيق الدبلومات الفنية خلال العام الماضي يوم 15 سبتمبر وسيتم بعد ان يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، كما ان تنسيق المرحلة الثالثة في يوم 12 سبتمبر.
خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية
يتم التسجيل من خلال الاتي.
- يتم الدخول على موقع تنسيق القبول بالكليات والمعاهد.
- تحديد نوع المؤهل الدراسي ومنها صناعي، تجاري، زراعي، سياحي.
- ثم يسجل الطالب برقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها.
- يكتب الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.
- سوف يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد.
- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح لتعديل رغباته.
- كما انه يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، ويمثل هذا الرقم ضمان سرية البيانات وعدم السماح لأي شخص بتعديل أي من الرغبات التي تم تدوينها.
- كما انه يمكن لمكتب تنسيق القبول على أن يقوم الطالب بتسجل رغباته بنفسه ومراجعتها وطبعها.
- سيتم الترشيح والقيام بتعديل قام الطالب بتسجيله.
- حالة فقدان الطالب استمارة النجاح الأصلية المدون بها رقم الجلوس والرقم السري عليه التوجه إلى الإدارة العامة.