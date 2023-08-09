تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024 نظام 3 و5 سنوات تجاري وصناعي ينتظر الكثير من طلاب التعليم الفني تحديد موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وانه سيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأيام المقبلة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تنسيق كليات الدبلومات الفنية 2024.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

من المتوقع أن يكون موعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد ان يتم الانتهاء من تقديم طلاب الثانوية العامة كما انه سيتم تسجيل التنسيق للثانوية العامة في الثلاث مراحل و ان موعد تنسيق الدبلومات الفنية خلال العام الماضي يوم 15 سبتمبر وسيتم بعد ان يتم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية للدور الثاني، كما ان تنسيق المرحلة الثالثة في يوم 12 سبتمبر.

خطوات تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية

يتم التسجيل من خلال الاتي.