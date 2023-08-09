أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة 2023.. وكيفية الاستعلام + شروط القبول+ موعد صرف المنحة + أهم مزايا البرنامج

أخيراً، تم الإعلان عن أسماء المقبولين في الوجبة التاسعة الدفعة الخامسة من برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق. وقد بلغ عدد المقبولين حوالي 200 ألف مواطن عراقي، من مختلف المحافظات، لذلك سوف نرصد لحضراتكم اسماء المشمولين وشروط القبول في البرنامج وموعد صرف المنحة وكيفية الاستعلام وأهم مزايا البرنامج، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل الذي يرصد لكم كافة التفاصيل على مدار 24 ساعة متواصلة لمساعدة كل باحث في إيجاد ما يحتاجه، حيث جاء على النحو التالي.

الشروط المطلوبة للقبول في البرنامج

يجب أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود.

ثم يجب أن يكون المتقدم غير مشمول ببرامج رعاية اجتماعية أخرى.

ثم يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الجنسية العراقية.

فيما يجب أن يكون المتقدم غير متزوج من أجنبية.

كيفية الاستعلام عن اسمك في البرنامج

يمكنك الاستعلام عن اسمك في البرنامج من خلال منصة مظلتي الإلكترونية، أو من خلال زيارة مكتب الرعاية الاجتماعية في منطقتك.

موعد صرف المنحة

هذه ومن المقرر أن سوف يبدأ صرف المنحة المالية للمقبولين في البرنامج في شهر سبتمبر المقبل.

أهم مزايا البرنامج

هذه وقد يوفر البرنامج للمقبولين منحة مالية شهرية قدرها تصل نحو 100,000 دينار عراقي.

بينما يوفر البرنامج للمقبولين تأمين صحي مجاني.

واضافت إلي ذلك يوفر البرنامج للمقبولين فرصة الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل المهني.

نأمل أن يستفيد جميع المقبولين في البرنامج من هذه المنحة المالية، وأن تساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية.