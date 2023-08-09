استقبل الآن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد أبو ظبي على نايل سات وعرب سات 2023-2024

يريد أن يتعرف على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2023 عدد كبير من المواطنين، وهذا لأن تلك القناة مميزة عن باقي القنوات الأخرى في المحتوى المميز الذي تعرضه على شاشتها، فهي تقوم ببث محتوى خاص بالطبيعة، وكذلك عالم الحيوان، ومن الجدير بالذكر أن القناة تبث المحتوى الخاص بها بأعلى جودة وكفاءة، ويمكنك الآن ضبط تردد هذه القناة بسهولة، ففيما يلي سوف نرفق لكم تفاصيل هذا التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حتى تتمكنوا من متابعة محتوى القناة، واستمتعوا بكل ما يُبث على شاشتها من برامج مميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون من القنوات المعروفة على نطاق كبير وواسع في أرجاء الوطن العربي، كذلك أن هذه القناة تقوم ببث كل الأفلام، وكذلك البرامج الوثائقية التي تتكلم عن الطبيعة، وكذلك كلًا من الحضارة، والعلم، بالإضافة إلى التاريخ، لهذا يتم البحث بشكل مستمر عن تردد هذه القناة الجديد، والذي جاء كما يلي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معدل تصويب الخطأ : 3/4.

القمر الصناعي: نايل سات.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

توجد سلسلة كبيرة من البرامج التي يتم بثها على شاشة قناة ناشيونال جيوغرافيك، حيث أن من ضمن هذه البرامج: