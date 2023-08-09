رابط الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة 2023 “من هنـــا” ppo.gov.eg

قام المواطنين بالبحث عن الرابط الذي من خلاله يتم الاستعلام عن المخالفات المرورية، فأصبح الآن من اليسير أن تستعلم عن جميع المخالفات المرورية التي تتعلق بك من المنزل، وبكل سهولة من خلال رابط الاستعلام عن مخالفات المرور الخاص بالنيابة العامة، المرفق من جانبها للمواطنين، حيث أن النيابة العامة تسعى بشكل مستمر لتوفير جميع سبل الراحة المواطنين، بتقديم خدماتها بشكل إلكتروني، لكي لا يحتاج المواطن إلى الذهاب إلى المقر الخاص بها، والابتعاد عن التكدس والازدحام.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور

أتاحت النيابة العامة رابط الاستعلام عن مخالفات المرور ، وهذا لكي يتم الاستعلام عن جميع تلك المخالفات المرورية التي قام المواطن بارتكابها، من خلال شبكة الإنترنت بواسطة الدخول على رابط النيابة العامة للمرور، فمن الجدير بالذكر أنه يمكنك أن تستعلم عن مخالفاتك المرورية بكل سهولة ويسر الآن من دون أن تتوجه إلى مقر النيابة الرئيسي، هذا بجانب أن النيابة العامة قامت بتوضيح الخطوات التي تتعلق بالاستعلام عن هذه المخالفات إلكترونيًا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023

من الممكن أن تقوم بالاستعلام عن كل المخالفات المرورية بواسطة السير على الخطوات التالية: