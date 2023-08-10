أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 “الجدد والمشمولين من قبل” منصة مظلتي spa.gov.iq| “تنزيل” كشوف المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة 5 كاملة pdf

يمكنك الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة 2023 في العراق عن طريق منصة مظلتي الوجبة التاسعة لجميع الدفعات السابقة حتى الدفعة الخامسة. وفقًا لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، سيتم الإعلان عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 في العراق للدفعة الخامسة قريبًا. يجب على الأفراد المسجلين للمنحة والراغبين في الحصول عليها من خلال وزارة العمل التحقق من استحقاقهم للوجبة التاسعة الأخيرة والدفعة الخامسة منها. هذا يتم إلكترونيًا عبر منصة مظلتي،تنزيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة 2023 المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة 5.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة 2023

أشارت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلى أن هناك حوالي 300 ألف طلب من العراقيين المستوفين للشروط قد تم تسجيلهم في المعاونة الاجتماعية، حيث ينتظرون استعلاماً بشأن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 لمعرفة ما إذا تم قبولهم في القوائم. وأكدت الوزارة أهمية أن يكون المتقدم عراقي الجنسية، وأن يكون دخل الأسرة المسجلة في الدعم أدنى من الحد الأدنى الشهري.

يتطلب الأمر أن يكون عدد أفراد الأسرة المسجلة لا يقل عن أربعة أفراد، وينص على أن الرجال لا يجب أن يكون عمرهم أكثر من 60 سنة، والسيدات لا يجب أن يكون عمرهن أكثر من 55 سنة. وأيضًا يشترط أن لا يقل عمر الرجال عن 18 عامًا، وعمر السيدات عن 15 عامًا. هناك أيضًا شرط آخر هو أنه يجب عدم تسجيله في أي من برامج الشؤون الاجتماعية، وأنه يجب ألا يملك أي ممتلكات أو تأمينات صحية.

رابط تنزيل أسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية الوجبة 5

تتم عملية استخلاص نتائج قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة 9 الدفعة الخامسة 2023 في العراق عن طريق اتباع الإجراءات التالية: