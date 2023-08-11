خبر يسعد الملايين”.. شركة الكهرباء تعلن تثبيت عدادات الكهرباء بالكارت على الشريحة الأولى

بعد أن قام عدد كبير من المواطنين بالشكوى إلى وزارة الكهرباء والطاقة عن وجود الكثير من المشاكل في التيار الكهربائي في الفترة الحالية، قامت الوزارة بالإعلان عن تثبيت جميع عدادات الكهرباء المعتمدة على الكارت على الشريحة الأولى في الفترة القادمة والذي سوف يتم تنفيذه في مطلع الشهر الجديد، لهذا في ذاك المقال سوف نتعرف أكثر على هذا الخبر، إلى جانب عدد كبير من المعلومات.

خطوات الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء

يستطيع المواطنين الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع عدد من الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الاتي:

الخطوة الأولى أن يقوم المواطن بالدخول إلى موقع الشركة القابضة للكهرباء، عن طريق النقر على هذا الرابط.

يقوم المواطن بعد ذلك البحث عن الرابط المخصص من أجل الاستعلام عن مديونية كارت الكهرباء على الموقع.

من بين الاختيارات المتاحة، يختار المواطن أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

الضغط على طلب جديد، والقيام بتسجيل الدخول من خلال أدخال البيانات المطلوبة والتي تتمثل في كل من اسم المستخدم وكلمة المرور.

يطلب الموقع من المواطن أن يقوم بتحديد المحافظة التي يوجد بها العداد.

يقوم المواطن بكتابة اسم المحافظة وكذلك رقم العداد الذي يتكون من عشر أرقام والذي يوجد على كارت الكهرباء.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، سوف يحصل المواطن على المديونية الخاصة بالعداد الكهربائي وكذلك المستحقات المستحقة للدفع.

رصيد عداد الكهرباء

مع بداية كل شهر يعود العداد بصورة تلقائية للشريحة الأولى، لهذا في الكثير من الأحيان أن رصيد عداد الكهرباء يستمر مع المواطن للشهر الجديد دون الحاجة إلى شحنة مرة أخرى، حيث أنه يتم توفير الرصيد الذي يوجد في العداد ويوخر عملية الشحن الجديدة.

واكدت الوزارة أن في هذة الحاله لا يتم خصم أي مبالغ من العداد في نهاية الشهر الا المبالغ التي يجب على المستهلك أن يقوم بدفعها فقط، مؤكدة أن العملية التي يعمل بها العداد المسبق الدفع تعتمد فقط على استهلاك الكهرباء ، وأنه لا يتم خصم أي مبالغ أخرى من رصيد العداد الحالي.