عاجل وزارة التربية العراقية تُوضح اعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الاول الأسبوع المُقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق موعد إعلان نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الاول، والتي من المتوقع ظهورها خلال الساعات المقبلة، حيث انتهى جميع الطلاب والطالبات في الصف السادس الإعدادي من أداء الامتحانات، ومنذ ذلك الوقت بدأ المعلمين في مرحلة تصحيح الأوراق ورصد الدرجات، حيث أن من المقرر إعلان النتائج عقب انتهاء عملية رصد الدرجات ومراجعة النتيجة بدقة، تمهيدًا لاعتمادها من وزير التربية العراقية ثم طرحها عبر موقع وزارة التربية الرسمي، يستطيع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع عليها.

نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الاول

كشفت وزارة التربية العراقية أن نتائج الصف السادس الاعدادي 2023، سيتم الإعلان عنها يوم السبت الموافق 12 أغسطس الجاري، مع تقديم خدمات إلكترونية جديدة للطلاب في جميع المحافظات، حتى يسهل عليهم معرفة النتيجة في وقت قليل، والجدير بالذكر أن وزارة التربية العراقية طرحت الكثير من المواقع الالكترونية لكي يستطيع الطالب الاطلاع على نتيجته، فيمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الاعدادي 2023 من الموقع الرسمي للوزارة أو عبر موقع نتائجنا.

استخراج نتيجة الصف السادس الاعدادي 2023

أوضحت وزارة التربية العراقية مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب القيام بها للحصول على النتيجة والاطلاع عليها في مختلف المحافظات، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي: