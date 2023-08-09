عاجل جدًا.. ظهور نتائج السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية يوم السبت

أعلن النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، محمود القيسي، عن أن إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي يوم السبت المقبل الموافق 11 أغسطس 2023، حيث إن وزارة التربية العراقية أكدت بأنه تم الانتهاء من جميع عمليات التصحيح الخاصة بكافة أوراق السادس الاعدادي، ليتبقى فقط اعتماد النتائج من قبل وزير التربية، إضافة إلى أن الوزارة حريصة على تحميل جميع النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة، من أجل سهولة الحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس

جاءت أهم خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي وفقًا لما يلي:-

يتم الدخول إلى موقع نتائجنا.

ثم يتم تحديد المحافظة الذي ينتمي إليها الطالب.

بعد ذلك يتم اختيار نتيجة السادس الإعدادي.

ثم يتم على الفور إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

بعدها يتم الضغط مباشرة على زر “تنزيل”.

ليتم في النهاية تحميل النتائج الخاصة بالصف السادس الإعدادي دفعة واحدة.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي عبر موقع وزارة التربية

يمكن بكل سهولة الحصول على نتائج الصف السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، وفقًا للخطوات التي جاءت على النحو التالي:-