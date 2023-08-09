تحميل كشوف pdf.. نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني عبر موقع وزارة التربية العراقية الرسمي

نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني، الالاف من الطلاب في يترقبون موعد ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني في جميع المحافظات خاصة بعد الأخبار التي صرحت بها الوزارة وأفادت أن أعمال التصحيح قد اكتملت نهائيا، حيث ينتظر نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول كافة الطلاب على أحر من الجمر في ظل أجواء القلق التي يعيشونها مع نهاية أخر أيام الامتحانات، ومن المقرر أن تعلن النتائج بجميع مديريات التربية في المحافظات العراقية دفعة واحدة وليس بشكل تدريجي، والآن مع رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 عبر موقع وزارة التربية العراقية، فتابعونا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني

ومن المقرر أن تعلن نتائج السادس الاعدادي 2023 بالرقم الامتحاني قبل حلول النصف الثاني من شهر أغسطس الجاري، حتى يتمكن كل طالب من معرفة مجموعه الحاصل عليه من أجل اختيار الجامعة والكلية أو المعهد المناسب له، وخلال تصريحات رسمية كشف محمود القيسي النائب الاول لرئيس لجنة التربية النيابية أن إعلان نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 ستكون يوم السبت القادم بعد الانتهاء من اعداد الكشوف، واليكم خطوات الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بالاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة:

قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

قم بادخال رمز التحقق المرئي الظاهر امامك.

ادخل إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر نتائج الطلاب.

حدد نتائج السادس الاعدادي 2023.

قم باختيار محافظتك.

قم باختيار الشعبة التابع لها.

اضغط على كلمة تنزيل الموجودة بجوار اسم محافظتك.

سيتم تنزيل كشوف pdf على جهازك.

افتح الملف وابحث عن اسمك.

رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023

من خلال اتباع الخطوات السابقة يمكنك استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 بشكل الكتروني ميسر دون الذهاب إلى المدرسة، كما يمكنك ترك بياناتك بشكل صحيح في التعليقات لنجلب لك الدرجات فور اعتماد النتيجة.