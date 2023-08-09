“رابط رسمي” لينك الاطلاع على نتائج السادس الاعدادي الدور الاول 2023 العراق موقع نتائجنا الوزاري

اعلنت وزارة التربية العراقية عن رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول المهني عبر موقع الرسمي لها، وهذا الموقع يمكّن الطلاب من الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المدارس، والجدير بالقول أن تم الانتهاء أيضًا من تصحيح امتحان مادة الإنجليزي لجميع طلاب هذه المرحلة، ولهذا يشعر العديد من الطلاب بالقلق لأنها هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية التي تتيح لهم التأهل في المراحل التعليمية القادمة وتحدد مستقبلهم الأكاديمي.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023

يمكنك الحصول رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا، حيث ينبغي الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والتدقيق لأوراق امتحانات الطلاب هذه المرحلة بفروعها المختلفة العلمي والأدبي والمهني في العراق، و تقوم الوزارة حاليًا بإجراء المراجعة النهائية عبر اللجان المختصة، وسيتم نشر نتائج الدور الأول للعام الدراسي الحالي عبر موقع المخصص لإعلان النتائج كملف PDF خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن لم يتم تحديد تاريخ محدد بعد، والجدير بالذكر أن طلاب هذه المرحلة بمختلف فروعها العلمي ( احيائي- تطبيقي ) والأدبي والمهني قد بدأوا امتحانات الدور الأول لنهاية العام الدراسي الماضي يوم الأربعاء الموافق الحادي والعشرين 11 من شهر إبريل حيث كانت بداية امتحان مادة التربية الإسلامية والعربية، وقد انتهى الطلاب من الامتحانات يوم الإثنين الموافق السابع عشر من شهر يوليو مع امتحان مادة اللغة الفرنسية.

لينك نتائج السادس الاعدادي 2023 موقع نتائجنا

تستطيع استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق من خلال عدة طرق، أهمها الدخول على الموقع الرسمي، ويمكن ذلك من خلال اتباع عدد من الخطوات الآتية:

النقر على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية .

الولوج إلى موقع نتائجنا.

ابحث عن خدمة أو أيقونة “النتائج” في الموقع وانقر عليها.

اضغط على أيقونة ” نتائج السادس الاعدادي”.

قم بإدخال اسم الطالب والرقم الامتحاني وباقي البيانات الخاصة به.

اضغط على زر “استعلام” والذي عادةً يكون موجودًا في نهاية الصفحة.

انتظر لبضع لحظات، وسوف تظهر النتيجة على الشاشة ويمكنك الاطلاع عليها بسهولة.

ويجدر بنا الإشارة أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة بالضبط، ولكن من المتوقع أن تكون خلال الساعات القليلة المقبلة أو خلال النصف الأول من شهر أغسطس للعام الحالي.