استعلم الآن رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن برقم الجلوس موقع وزارة التربية الأردنية

رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن هو الرابط الرسمي الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية لكنه لم يفعل بعد، نظرًا لأن النتيجة لم يتم صدورها حتى الآن وعلى حسب ما تم توضيحه أن النتيجة في مرحلة التدقيق والرصد النهائية وأنه يتوقع صدورها خلال الساعات القليلة المقبلة، وسوف نوضح لك من خلال هذا المقال كيفية الاستعلام عنها.

رابط نتائج التوجيهي 2023 الاردن

وزارة التربية والتعليم الأردنية حرصت على أن تسهل على الطلاب عملية الاستعلام عن النتائج وذلك من خلال الرابط الرسمي التابع للوزارة، وسوف تعلن النتيجة فور الإنتهاء من التصحيح ويمكن الاستعلام عنها من خلال إتباع هذه الخطوات:

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية.

أدخل رقم الجلوس وحدد الشعبة ومن ثم أدخل رمز التحقق الظاهر في الصورة.

قم بالنقر على زر عرض النتيجة وانتظر قليلاً ومن ثم سوف تظهر لك النتيجة على الفور.

كذلك يستطيع الطلاب التعرف على نتائجهم من خلال إرسال رقم جلوس الطالب إلى رقم 1411 ومن ثم سوف ترسل لك النتيجة فور إعلانها.

موعد صدور نتائج توجيهي الأردن لعام 2023

صرح وزير التربية والتعليم الأردني أنه سوف يعقد مؤتمر صحفي من أجل الإعلان عن نتائج التوجيهي للعام الدراسي 2023 فور الإنتهاء من عملية التصحيح واعتماد النتيجة، ومن المقرر الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل لهذا العام في كافة الأقسام العلمية والأدبية.

وأضاف أن التأخر في إعلان النتائج في مصلحة الطلاب من اجل ضمان سير عملية التصحيح ورصد الدرجات بصورة صحيحة دون حدوث أي أخطاء في نتائج الطلاب، وسوف يتم تفعيل الرابط على الفور عقب الانتهار من التدقيق.