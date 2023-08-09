“National Geographic” تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على النايل سات

يحرص العديد من محبي معلومات الطبيعة على إضافة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023 على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم، فهي قناة تقوم بعرض محتوى خاص بالعلوم الخاصة بالإنسان والحيوان وكذلك علوم الطبيعة وما يحدث في الكوكب الأرضي من تغيرات وكذلك الكواكب الأخرى، وخلال مقالنا سنتطرق حول تردد قناة National Geographic Abu Dhabi.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي 2023

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من القنوات التي تقدم الطبيعة وأسرارها للإنسان وهو جالس في بيته، وكذلك يطلع على العديد من الحيوانات والطبيعية الكونية والتغيرات التي تحدث فيها، وكيفية حدوثها، وإذا كنت من محبي تلك المعلومات يمكنك تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي على جهاز الريسيفر عن طريق كتابة البيانات التالية في مربعات البحث عن التردد على الأقمار التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: (11411).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

الجودة: (HD).

ويمكن ضبط تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات من خلال البيانات التالية:

التردد: (11526).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (5/ 6).

الجودة: (HD).

أو عبر التردد الآخر بجودة SD عبر البيانات التالية:

التردد: (11804).

الاستقطاب: (h) أفقي.

معدل الترميز: (27500).

معامل تصحيح الخطأ: (4/3).

البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي بأنها تسعى لتوصيل المعلومات المفيدة عن العلوم الحياتية إلى مشاهديها، حيث أنها تقدم محتوى يشتمل البرامج التالية: