المنحة الشهرية لطلبة المدارس والجامعات تقرها وزارة المالية

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موافقتها على صرف المنحة الشهرية لطلبة المدارس والجامعات للعام الدراسي المقبل 2024، وذلك للطلاب من الأسر المشمولة ببرنامج الرعاية الاجتماعية، وتم تحديد مبلغ الإعانة بناءًا على القوانين واللوائح التي تنظم عملية صرف المنحة، وقد تلقى وزير التعليم العالي منشورًا يتضمن الموافقة على المنحة الشهرية للطلاب بناءًا على إقرار من وزارة المالية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كم مبلغ المنحة الشهرية لطلبة المدارس والجامعات

يختلف مبلغ المنحة الشهرية التي يحصل عليها الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات الحكومية وذلك على حسب القانون رقم 3 لسنة 2014 وقانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد الحكومية الصادر في عام 2012، يحق للطلاب المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية بدولة العراق الحصول على المبالغ الآتية:

يحصل طلاب المرحلة الابتدائية على مبلغ يصل إلى نحو 30 ألف دينار شهريًا.

يحصل طلاب المرحلة المتوسطة والإعدادية بدولة العراق على مبلغ شهري يقدر بنحو 50 الف دينار.

تقرر حصول طلاب المرحلة الجامعية الأولية وطلاب المعاهد التقنية والدبلوم الفني على مبلغ مائة الف دينار شهريًا.

تقرر حصول طلاب الدراسات العليا والدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي وما يعادلها على مبلغ 150 ألف دينار عراقي.

كم تبلغ مدة المنحة الشهرية التي يحصل عليها الطلاب

على حسب ما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية العراقية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فإن مدة المنحة تستمر لمدة تسعة أشهر كاملة وهي مدة العام الدراسي 2024 بدولة العراق، على أن يتم صرفها للطلاب والطالبات من ذوي الأسر المشمولة في شبكة الرعاية الاجتماعية.