“الموقع الرسمي” رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق علمي وادبي دور اول وزارة التربية العراقية

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول في العراق يعد من أكثر الموضوعات التي يتساءل عنها الطلاب وأولياء أمورهم ، بسبب رغبتهم في معرفة نتائج الامتحانات في الدور الأول التي انتهت منذ أيام، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن قرب موعد الانتهاء من التصحيح وإعلان النتيجة عبر المواقع الرسمية التابعة للوزارة، ويتم التصحيح والتدقيق بدقة عالية حفاظاً على حق كل طالب، ونعرفكم على التفاصيل فيما يلي.

نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

أصدر المتحدث الرسمي من وزارة التربية والتعليم بيانًا بخصوص ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول، يوضح فيه اقتراب الإعلان عنها بعد وصول مرحلة التصحيح إلى مراحلها الأخيرة، لهذا سيتم الإعلان عن النتائج في أقرب وقت ممكن، ويهيب بالطلاب وأولياء أمورهم بعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور النتيجة، وينصح بانتظار الإعلان عن ظهورها من خلال موقع الوزارة الرسمي والصفحات الموثقة العلامة الزرقاء التابعة لها على صفحات التواصل الاجتماعي، وبمجرد الإعلان عن ظهور النتائج سيصبح بإمكان كل الطلاب من جميع الأقسام والمحافظات الاستعلام عنها بكل سهولة وبشكل مجاني من خلال الموقع الرسمي الذي سيتم تفعيله.

خطوات استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق

يستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم بالعراق، من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة: