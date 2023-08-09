“بالاسم فقط” رابط الكشف عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بالعراق من وزارة التربية والتعليم

إن الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا لم يفصلنا عنه سوى أيام قليلة، وهي تعد من أكثر النتائج التي يتم انتظارها في جميع أنحاء العراق ولهذا يزداد معدل البحث عنها عبر جوجل، ولم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد ظهور النتائج حتى الآن ولكن من المتوقع قرب ظهورها بسبب وصول مرحلة التصحيح والمراجعة إلى المراحل الأخيرة ولهذا فإن الإعلان الرسمي عن ظهور النتيجة بات قريبًا.

نتائج السادس الاعدادي بالعراق 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن قرب موعد الإعلان عن نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بعد الانتهاء من عملية التصحيح والتدقيق التي أوشكت بالفعل على الانتهاء وسيتم الإعلان الرسمي عبر المواقع الإلكترونية الموثقة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتهيب الوزارة بالطلاب وأولياء أمورهم من الانسياق ورائع المواقع الكاذبة التي تنشر أخبار غير صحيحة حول النتيجة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في منتصف شهر أغسطس في جميع محافظات العراق، أما في الوقت الحالي فتتم عملية التصحيح ورصد الدرجات بدرجة عالية من الدقة والمصداقية، حتى يأخذ كل طالب حقه، وبمجرد انتهاء اللجنة المختصة من التصحيح ورصد الدرجات سيتم إعلان النتيجة ويصير بإمكان الطلاب الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا التابع للوزارة.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

يستطيع كل الطلاب في العراق الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 دور اول عن طريق هذه الخطوات: