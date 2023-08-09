“مجموعك هيدخلك كلية ايه؟؟!!”… مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة جميع الشعب

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023، يبحث الالاف الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عن مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة وخاصة طلاب الشعبة العلمية، حيث أن الجميع في انتظار الاعلان عن الحد الادنى للكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، بعدما أعلن مكتب التنسيق عن مد فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق لطلاب المرحلة الاولى 2023 حتى غدا الخميس، ولذا سنتعرف معا على توقعات مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لجميع الكليات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023

سنوفر لكم خلال السطور القادمة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة لجميع الشعب، وقريبا ستقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن الحد الادنى للقبول في كافة الكليات وتحديدا كليات القمة “الطب، الآثار، الإعلام، الهندسة،…” في مختلف الجامعات الحكومية، وبعدها سيتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها اونلاين عبر موقع التنسيق الالكتروني.

مؤشرات كليات القمة علمي علوم 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 362 درجة، بنسبة 88.29%:

الكلية الحد الأدنى طب المنصورة 387 طب دمياط 386 طب سوهاج 386 طب الزقازيق 385 طب فاقوس 384 طب طنطا 383 طب كفر الشيخ 383 طب الإسكندرية 382 طب أسنان المنصورة 382 طب أسنان جنوب الوادي 382 طب القاهرة 381 طب أسيوط 381 طب بورسعيد 381 طب المنوفية بشبين الكوم 380 طب جنوب الوادي 380 طب عين شمس 380 طب الاقصر 379 طب بنها 379 طب المنيا 378 طب أسنان الزقازيق 378 طب حلوان 378 طب قناة السويس بالإسماعيلية 378 طب السويس 377 طب الفيوم 377 طب أسنان المنوفية 377 طب أسنان كفر الشيخ 377 طب العريش 376 طب أسنان الإسكندرية 376 طب أسنان القاهرة 376 طب أسنان أسيوط 376 طب أسنان طنطا 376 طب أسنان عين شمس 376 طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 376 طب أسوان 376 طب بني سويف 376 طب الوادي الجديد 375.6 طب أسنان السويس 375 طب أسنان الفيوم 375 طب أسنان المنيا 375 طب أسنان بني سويف 374.5 علاج طبيعي كفر الشيخ 374 صيدلة سوهاج 373 علاج طبيعي القاهرة 373 علاج طبيعي بنها 373 صيدلة المنصورة 372 علاج طبيعي السويس 372 علاج طبيعي بني سويف 372 علاج طبيعي جنوب الوادي 372 صيدلة الزقازيق 371 صيدلة جنوب الوادي 371 صيدلة دمنهور 371 صيدلة طنطا 371 صيدلة الإسكندرية 370 صيدلة القاهرة 370 صيدلة المنوفية 370 صيدلة أسيوط 370 صيدلة بورسعيد 370 صيدلة عين شمس 370 صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 صيدلة مدينة السادات 370 صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 370 صيدلة المنيا 369.5 صيدلة الفيوم 369 صيدلة بني سويف 369 صيدلة جنوب الوادي الجديد 369 صيدلة حلوان 369

مؤشرات كليات القمة علمي رياضة 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي رياضة 342 درجة، بنسبة 83.41%:

الكلية الحد الأدنى هندسة بترول وتعدين السويس 386 هندسة القاهرة 366 هندسة المنصورة 366 هندسة الزقازيق 363 هندسة دمياط 362 هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 362

مؤشرات كليات القمة ادبي 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 289.5 درجة، بنسبة 70.61%: