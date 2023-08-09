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“مجموعك هيدخلك كلية ايه؟؟!!”… مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة جميع الشعب

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023

مالك سيفمنذ 21 دقيقة
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مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023، يبحث الالاف الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عن مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة وخاصة طلاب الشعبة العلمية، حيث أن الجميع في انتظار الاعلان عن الحد الادنى للكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، بعدما أعلن مكتب التنسيق عن مد فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق لطلاب المرحلة الاولى 2023 حتى غدا الخميس، ولذا سنتعرف معا على توقعات مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لجميع الكليات.

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023

سنوفر لكم خلال السطور القادمة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة لجميع الشعب، وقريبا ستقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن الحد الادنى للقبول في كافة الكليات وتحديدا كليات القمة “الطب، الآثار، الإعلام، الهندسة،…” في مختلف الجامعات الحكومية، وبعدها سيتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها اونلاين عبر موقع التنسيق الالكتروني.

مؤشرات كليات القمة علمي علوم 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 362 درجة، بنسبة 88.29%:

الكليةالحد الأدنى
طب المنصورة387
طب دمياط386
طب سوهاج386
طب الزقازيق385
طب فاقوس384
طب طنطا383
طب كفر الشيخ383
طب الإسكندرية382
طب أسنان المنصورة382
طب أسنان جنوب الوادي382
طب القاهرة381
طب أسيوط381
طب بورسعيد381
طب المنوفية بشبين الكوم380
طب جنوب الوادي380
طب عين شمس380
طب الاقصر379
طب بنها379
طب المنيا378
طب أسنان الزقازيق378
طب حلوان378
طب قناة السويس بالإسماعيلية378
طب السويس377
طب الفيوم377
طب أسنان المنوفية377
طب أسنان كفر الشيخ377
طب العريش376
طب أسنان الإسكندرية376
طب أسنان القاهرة376
طب أسنان أسيوط376
طب أسنان طنطا376
طب أسنان عين شمس376
طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية376
طب أسوان376
طب بني سويف376
طب الوادي الجديد375.6
طب أسنان السويس375
طب أسنان الفيوم375
طب أسنان المنيا375
طب أسنان بني سويف374.5
علاج طبيعي كفر الشيخ374
صيدلة سوهاج373
علاج طبيعي القاهرة373
علاج طبيعي بنها373
صيدلة المنصورة372
علاج طبيعي السويس372
علاج طبيعي بني سويف372
علاج طبيعي جنوب الوادي372
صيدلة الزقازيق371
صيدلة جنوب الوادي371
صيدلة دمنهور371
صيدلة طنطا371
صيدلة الإسكندرية370
صيدلة القاهرة370
صيدلة المنوفية370
صيدلة أسيوط370
صيدلة بورسعيد370
صيدلة عين شمس370
صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية370
صيدلة مدينة السادات370
صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ370
صيدلة المنيا369.5
صيدلة الفيوم369
صيدلة بني سويف369
صيدلة جنوب الوادي الجديد369
صيدلة حلوان369

مؤشرات كليات القمة علمي رياضة 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي رياضة 342 درجة، بنسبة 83.41%:

الكليةالحد الأدنى
هندسة بترول وتعدين السويس386
هندسة القاهرة366
هندسة المنصورة366
هندسة الزقازيق363
هندسة دمياط362
هندسة قناة السويس بالإسماعيلية362

مؤشرات كليات القمة ادبي 2023

وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 289.5 درجة، بنسبة 70.61%:

الكليةالحد الأدنى
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة354
ألسن كفر الشيخ351
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية348
سياسة واقتصاد السويس345
سياسة واقتصاد بني سويف340
ألسن عين شمس338
ألسن قناة السويس بالإسماعيلية338
ألسن الفيوم337
ألسن بني سويف333
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة333
ألسن المنيا332
ألسن سوهاج331
إعلام القاهرة330
ألسن أسوان330
ألسن الأقصر329
الإعاقة والتأهيل الزقازيق328
إعلام المنوفية327
آثار دمياط326
آثار عين شمس324
آثار القاهرة323
تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد323
إعلام بني سويف321
آثار ولغات مطروح320
الإعاقة والتأهيل بني سويف319
إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس319
آثار الفيوم319
آثار أسوان318
آثار الأقصر317
إعلام جنوب الوادي316
إعلام عين شمس316
آثار سوهاج316
آثار جنوب الوادي315
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مالك سيفمنذ 21 دقيقة
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