“مجموعك هيدخلك كلية ايه؟؟!!”… مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة جميع الشعب
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023، يبحث الالاف الطلاب الذين سجلوا رغباتهم عن مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة وخاصة طلاب الشعبة العلمية، حيث أن الجميع في انتظار الاعلان عن الحد الادنى للكليات المتاحة في تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى، بعدما أعلن مكتب التنسيق عن مد فترة تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق لطلاب المرحلة الاولى 2023 حتى غدا الخميس، ولذا سنتعرف معا على توقعات مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لجميع الكليات.
مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023
سنوفر لكم خلال السطور القادمة مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2023 لكليات القمة لجميع الشعب، وقريبا ستقوم وزارة التعليم العالي بالاعلان عن الحد الادنى للقبول في كافة الكليات وتحديدا كليات القمة “الطب، الآثار، الإعلام، الهندسة،…” في مختلف الجامعات الحكومية، وبعدها سيتمكن كل طالب من معرفة الكلية التي تم ترشيحه لها اونلاين عبر موقع التنسيق الالكتروني.
مؤشرات كليات القمة علمي علوم 2023
وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 362 درجة، بنسبة 88.29%:
|الكلية
|الحد الأدنى
|طب المنصورة
|387
|طب دمياط
|386
|طب سوهاج
|386
|طب الزقازيق
|385
|طب فاقوس
|384
|طب طنطا
|383
|طب كفر الشيخ
|383
|طب الإسكندرية
|382
|طب أسنان المنصورة
|382
|طب أسنان جنوب الوادي
|382
|طب القاهرة
|381
|طب أسيوط
|381
|طب بورسعيد
|381
|طب المنوفية بشبين الكوم
|380
|طب جنوب الوادي
|380
|طب عين شمس
|380
|طب الاقصر
|379
|طب بنها
|379
|طب المنيا
|378
|طب أسنان الزقازيق
|378
|طب حلوان
|378
|طب قناة السويس بالإسماعيلية
|378
|طب السويس
|377
|طب الفيوم
|377
|طب أسنان المنوفية
|377
|طب أسنان كفر الشيخ
|377
|طب العريش
|376
|طب أسنان الإسكندرية
|376
|طب أسنان القاهرة
|376
|طب أسنان أسيوط
|376
|طب أسنان طنطا
|376
|طب أسنان عين شمس
|376
|طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|376
|طب أسوان
|376
|طب بني سويف
|376
|طب الوادي الجديد
|375.6
|طب أسنان السويس
|375
|طب أسنان الفيوم
|375
|طب أسنان المنيا
|375
|طب أسنان بني سويف
|374.5
|علاج طبيعي كفر الشيخ
|374
|صيدلة سوهاج
|373
|علاج طبيعي القاهرة
|373
|علاج طبيعي بنها
|373
|صيدلة المنصورة
|372
|علاج طبيعي السويس
|372
|علاج طبيعي بني سويف
|372
|علاج طبيعي جنوب الوادي
|372
|صيدلة الزقازيق
|371
|صيدلة جنوب الوادي
|371
|صيدلة دمنهور
|371
|صيدلة طنطا
|371
|صيدلة الإسكندرية
|370
|صيدلة القاهرة
|370
|صيدلة المنوفية
|370
|صيدلة أسيوط
|370
|صيدلة بورسعيد
|370
|صيدلة عين شمس
|370
|صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|370
|صيدلة مدينة السادات
|370
|صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ
|370
|صيدلة المنيا
|369.5
|صيدلة الفيوم
|369
|صيدلة بني سويف
|369
|صيدلة جنوب الوادي الجديد
|369
|صيدلة حلوان
|369
مؤشرات كليات القمة علمي رياضة 2023
وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي رياضة 342 درجة، بنسبة 83.41%:
|الكلية
|الحد الأدنى
|هندسة بترول وتعدين السويس
|386
|هندسة القاهرة
|366
|هندسة المنصورة
|366
|هندسة الزقازيق
|363
|هندسة دمياط
|362
|هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|362
مؤشرات كليات القمة ادبي 2023
وقد جاء الحد الادنى تنسيق المرحلة الاولى 2023 شعبة علمي علوم 289.5 درجة، بنسبة 70.61%:
|الكلية
|الحد الأدنى
|اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة
|354
|ألسن كفر الشيخ
|351
|الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية
|348
|سياسة واقتصاد السويس
|345
|سياسة واقتصاد بني سويف
|340
|ألسن عين شمس
|338
|ألسن قناة السويس بالإسماعيلية
|338
|ألسن الفيوم
|337
|ألسن بني سويف
|333
|ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة
|333
|ألسن المنيا
|332
|ألسن سوهاج
|331
|إعلام القاهرة
|330
|ألسن أسوان
|330
|ألسن الأقصر
|329
|الإعاقة والتأهيل الزقازيق
|328
|إعلام المنوفية
|327
|آثار دمياط
|326
|آثار عين شمس
|324
|آثار القاهرة
|323
|تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات بورسعيد
|323
|إعلام بني سويف
|321
|آثار ولغات مطروح
|320
|الإعاقة والتأهيل بني سويف
|319
|إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس
|319
|آثار الفيوم
|319
|آثار أسوان
|318
|آثار الأقصر
|317
|إعلام جنوب الوادي
|316
|إعلام عين شمس
|316
|آثار سوهاج
|316
|آثار جنوب الوادي
|315