مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقله .. الخمس جولات الاولي

تم التصريح عن الدوري السعودي للمحترفين وعن مواعيد مباريات الموسم الجديد من مسابقة دوري روشن سينطلق بداية من 11 أغسطس المقبل ومن خلال مقالنا سنتعرف على مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقله.

مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقله

تم الاعلان عن جدول الدوري السعودي للمحترفين وانه تم التصريح عن اول 5 جولات من الدوري، وسيتم إعلان باقي الجولات بعد ان يتم العمل بنظام القرعة من ضمن دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا وتم الاخذ في الاعتبار مباريات الدور الثاني ستكون لمعاكسة مباريات الدور الأول، ويتم لعب كل فريق في 8 مباريات كحد أدنى أو9 مباريات كحد أقصى.

مباريات الجولة الأولى بالدوري السعودي

الأهلي × الحزم

الطائي × ضمك

الفيحاء × الخليج

التعاون × الفتح

الرياض × الوحدة

أبها × الهلال

الرائد × الاتحاد

الاتفاق × النصر

الشباب × الأخدود

الدوري السعودي للمحترفين

دوري روشن

مباريات الجولة الأولى بالدوري السعودي

الاهلى

الهلال

الاتحاد

النصر

ما القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

تمتلك حقوق بث مباريات كأس الأمير محمد بن سلمان للموسم 2023 وهي قنوات SSC الفضائية واليت تبث محتواها في جميع بلاد الشرق الأوسط والوطن العربي على كافة الاقمار الصناعية المختلفة كما انه يمكنك متابعتها مجانًا بتقنية SD، أما إذا أردت الاستمتاع بمشاهدة مباريات الدوري السعودي بتقنية HDفلابد من ان يتم شراء جهاز GOBX.كما انه يمكن مشاهدة كافة المباريات بشكل مجاني بدون دفع اي رسوم من خلال منصة شاهد بصورة عالية الجودة وبافضل صورة وبدون تشويش ويجب عليك الاشتراك في خدمة شاهد vip بشكل مجاني.