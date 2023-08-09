هتعمل كل حاجة إلكترونيا بكارت واحد فقط .. تسهيلات جبارة للمواطن .. حقيقة تحويل بطاقة التموين للكارت الموحد .. هل القرار في صالح المواطن أم يضره؟

حقيقة تحويل بطاقة التموين للكارت الموحد، يتمتع خبراء شؤون الرعاية بثقة جديدة في تحويل بطاقة التموين إلى بطاقة موحدة تسهل الحصول على العديد من الخدمات المختلفة، مثل الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية، وزارة الرعاية تعمل جاهدة لتحديد نظام التوزيع ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من المواطنين، هذا الأمر يثير تساؤلات الكثيرين بشأن إلغاء بطاقات التموين في المستقبل وازالتها بشكل كامل. للتعرف على التفاصيل الكاملة حول إلغاء بطاقة التموين، يرجى مطالعة المقال التالي.

بطاقة التموين

يستفيد العديد من الأفراد من استخدام بطاقة التموين، سواء لشراء المواد الغذائية التموينية أو الحصول على الخبز المدعوم. يتم توزيع المساعدة على المستحقين بالطريقة التالية.

الكارت الموحد للتموين

تم التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات لاستحصال البطاقة الموحدة، بهدف التحول إلى النظام الرقمي والاستفادة من الخدمات المالية والتأمين الصحي وخدمات البريد عبر الإنترنت بسهولة، حيث تساعد البطاقة الموحدة المواطنين في الوصول إلى جميع الخدمات المتاحة بسهولة. وأعلنت وزارة التموين أنه سيتم استحصال البطاقة الموحدة لجميع المواطنين بشكل مجاني دون أي تكاليف مالية.

وبعد تنشيط البطاقة الموحدة بشكل تدريجي وفي جميع أرجاء البلاد، لا يتوقف استعمال بطاقة التموين، يُمكن الشخص المواطن سحب المواد التموينية والخبز المدعم من خلال بطاقة التموين المدعمة، وذلك دون أي تأثير على قيمة الدعم المُقدم أو تغيير في أنواع المواد، حيث يُتاح لكل فرد الحصول على المواد المحددة له في البطاقة.

بينما تم التواصل بين وزارة التموين والمستفيدين من البطاقات التموينية عن طريق إرسال رسائل عبر الرقم المسجل في الوزارة، تشتمل هذه الرسائل على قيمة الدعم المقدم للبطاقة ورسوم صرف التمويل. تقوم الوزارة بهذا الإجراء لحماية المستفيدين من أي احتيال أو تلاعب من قِبَل المراكز النقاط التي تقوم بتحويل الأموال.