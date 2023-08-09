تنزيل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 “www.molsa.gov.iq” .. من هنـــا 2023

قامت وزارة العمل في العراق بإصدار خدمة الدعم لمن ليس لديهم داخل يلبي احتياجاتهم الأساسية، ولذلك قامت بفتح باب التسجيل في هذه الخدمة لكي تساعد مواطنيها وسجل حوالى 350 الف مواطن، اتاحت الوزارة أيضاً خدمة الاستعلام الالكتروني عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 وهذا ما سوف نقوم بذكره الآن.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023

يستطيع جميع المواطنين بالعراق الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خدمة الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال الرابط الذي صرحت عنه وزارة العمل، ولمعرفة الخطوات تابع التالي:

في البداية يجب عليك تسجيل الدخول إلى منصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

ومن ثم عليك أن تقوم بكتابة الرقم المرئي الذي سيظهر في الشاشة.

بعدها سيطلب منك اختيار خدمة الاستعلامات ومن ثم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك سيتم نقلك مباشرةً إلى الصفحة الرئيسية لكتابة البيانات.

منها الاسم الخاص يتم تدوينه بشكل رباعي.

عليك كتابة رقم القومي المتواجد في بطاقة تحديد الهوية.

بعد ذلك ستجد زر استعلام في الأسفل قم بنقر عليه.

شروط التسجيل في خدمة الرعاية الاجتماعية

منذ أن تم الإعلان عن هذه الخدمة وأخذ الكثير من المواطنين في الذهاب لتقديم عليها، ولكن قامت الوزارة بإطلاق عدة شروط يجب عليك الالتزام بها وهي كتالي: