مجلس الوزراء يعلن.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر .. وبداية العمل بالتوقيت الشتوي + فوائد التوقيت الصيفي + مراحل تطبيق التوقيت في مصر

موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر، حيث تنطلق التوقيت الصيفي في مصر بنهاية فصل الربيع ويمتد حتى نهاية فصل الشتاء، يتم تطبيق هذا التوقيت لزيادة ساعة واحدة في نهاية اليوم، للاستفادة منها واستغلالها في العمل، أعلن مجلس الوزراء في شهر مارس الماضي بدء تطبيق هذا التوقيت في بداية شهر أبريل، وذلك لأسباب اقتصادية لتقليل استهلاك المواد البترولية، خاصة مع ارتفاع أسعارها، وزيادة أسعار العملات الأجنبية.

موعد انتهاء التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي ينتهي في تاريخ محدد ويبدأ توقيت الشتاء، في لي الآونة الأخيرة، تم اتخاذ موضوع محدد للبحث وهو معرفة موعد بداية التوقيت الشتوي ونهاية العمل بالتوقيت الصيفي، وقد أظهرت النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

يتواصل العمل بالتوقيت الصيفي لفترة تقدر بـ 6 أشهر في السنة.

ينتهي التوقيت الصيفي في نهاية شهر أكتوبر القادم، بالتحديد يوم السبت السابع والعشرين من الشهر، وهو نفس يوم آخر خميس في الشهر.

يتبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في آخر يوم جمعة من شهر أبريل، أو بداية شهر نوفمبر.

العمل بالتوقيت الشتوي يعني أن تقوم بتقديم الساعة بمدة 60 دقيقة في اليوم.

فوائد التوقيت الصيفي

إذا أردنا تعديل عبارة المرفقة لكتابتها باللغة العربية، يمكننا قول ما يلي: عندما نقترن حركة عقارب الساعة بزيادة ساعة في اليوم، سيكون لها العديد من الفوائد المهمة، ومن بينها:

يمكن الاستفادة من الساعة التي تمت زيادتها في نهاية اليوم بالنهار في العمل وتنفيذ المهام.

يساهم التوقيت الصيفي بزيادة الإنتاج.

تهدف فترة النهار الطويلة إلى توفير طاقة لبعض المصانع عن طريق زيادة ساعات العمل المسائية.

يُعَدّ التّوقيتُ الصّيفيّ مُناسِبًا جِدًا للخُرُوج وقَضاءِ أكْثَرِ الوَقتِ تَحْتَ ضَوءِ الشّمْس.

تقديم تقليل في استهلاك الطاقة الكهربية المستخدمة بنسبة 10%.

مراحل تطبيق التوقيت الصيفي بمصر إلى الآن