بيتك خلاص هيتخرب بسبب ارتفاع الأسعار.. عاجل.. ارتفاع سعر البصل اليوم.. في جميع الأسواق .. المواطن بعد كده مش هيقدر يوفر اكل للأسرة

ارتفاع سعر البصل اليوم في الأسواق بنسبة تقدر بحوالي نحو 5.6%، وهذا يعادل 1.14 جنيه، سُجّل متوسط سعر البصل الأحمر في الأسواق ارتفاعات جديدة، حيث كشف حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة في اتحاد الغرف التجارية، عن سبب ارتفاع أسعار البصل، وهو نقص المعروض من البصل في الأسواق المصرية، وأوضح أن انخفاض كميات زراعة البصل من قبل الزارعين يعود لهذا النقص بالإضافة إلى تأثير ارتفاع درجات الحرارة على سعر البصل والخضروات بصفة عامة، حيث تؤثر على المنتجات الزراعية المتاحة في الأسواق، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

سعر البصل اليوم

تعد أسعار البصل اليوم من أكثر ما يبحث عنه الآخرين على محرك البحث العالمي جوجل وجميع مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصل بقيمة تقدر بـ 18.8 جنيه ، أما متوسط سعر كيلو البصل الأبيض فبلغ نحو 19.3 جنيه. وبالنسبة لمنافذ بيع السلع الغذائية ، سُجّلت قيمة متوسط سعر البصل بـ 18.4 جنيه.

شهدت أسعار البصل انخفاضا في سوق العبور المخصص لبيع الخضروات بالجملة، حيث انخفض سعره بمقدار جنيه عن السعر السابق، وتراوح سعر الكيلوغرام من البصل في السوق ما بين 13 جنيها و 16 جنيها، ولكن في الأسواق مرتفع للغاية.

حيث شهدت أسعار البصل في أسواق المناطق الشعبية تفاوتًا، حيث وصل سعر كل كيلو من البصل إلى أعلى مستوى حوالي 22 جنيهًا، وتنوعت أسعار البصل في تلك المناطق بين 12 جنيهًا و22 جنيهًا.

أسعار البصل في الأسواق

تم تسجيل أعلى أسعار للبصل في أسواق المناطق الراقية والهايبر ماركت، حيث تراوحت الأسعار بين 25 إلى 27 جنيهًا لكل كيلوغرام، سواءً كان البصل أحمراً أم أبيضاً.

تم تسجيل سعر البصل الأصفر في المحلات التجارية وسلاسل السوبر ماركت الكبرى بحوالي 27.26 جنيهًا للكيلوغرام.

أما سعر البصل الأحمر فقد بلغ حوالي 23.94 جنيهًا للكيلوغرام، وسُجل سعر البصل المخلّل بحوالي 7.47 جنيهًا لنصف كيلوغرام. وسجل سعر البصل الإيطالي حوالي 17.48 جنيهًا للكيلوغرام، أما بالنسبة للبصل الذهبي فقد بلغ سعره حوالي 51.95 جنيهًا للكيلوغرام.

سبب أزمة البصل

أكد النجيب أن عام الماضي شهد زيادة في إنتاج البصل مع انخفاض أسعار الشراء. تراوحت أسعار شراء طن البصل بين ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ جنيه، وهذا سعر غير مناسب للمزارعين. أضاف أن انخفاض أسعار البصل في العام الماضي كان السبب الرئيسي في تخلي المزارعين عن زراعته بكميات كبيرة، وهذا أثر على الإنتاج وأدى إلى تفاقم الأزمة الحالية.

حل الأزمة

فيما يتعلق بإيجاد حل لأزمة سعر البصل، أوضح النجيب أن هناك مطالب متواصلة من قبل شعبة الخضروات والفاكهة التابعة لاتحاد الغرف التجارية في البلد لإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تعد هذه القاعدة أحد الأدوات الرئيسية لفهم حجم الإنتاج والاستيراد والتصدير وحصاد المنتجات الزراعية المختلفة.

حيث تساهم هذه البيانات في تعيين احتياجات السوق المحلية وتوجيه الإنتاج والتصدير بشكل أكثر فعالية ودقة، وبفضل هذه المعلومات، يمكن للحكومة توجيه السياسات واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، كما يمكن توفير فرص تصدير المنتجات عندما يتوفر الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية، مما يزيد من دخل المزارعين ويدعم الاستقرار في القطاع الزراعي.