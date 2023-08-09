نزلت أخر دفعة الآن عبر رابط كشوفات المشمولين في الرعاية 2023 .. بأخر وجبة “التاسعة”

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإطلاق خدمة الرعاية الاجتماعية لكي يتم مساعدة الأسر الفقيرة، وأيضًا الأشخاص التي لا تمتلك راتب يساعدها على مواكبة أمور حياتها، وبعد أن تم إطلاقها ذهب الكثير في التقديم عليها، كما أتاحت الوزارة رابط كشوفات المشمولين في الرعاية 2023 وهذا ما سوف نقوم بإلقاء الضوء عليه الآن.

رابط كشوفات المشمولين في الرعاية 2023

يمكن لجميع أبناء العراق الدخول إلى رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لكي يتم الكشف عن أسماء المشمولين في هذه الخدمة بكل سهولة، من خلال قيامك بعدد خطوات وهي كتالي:

أولاً يجب على الشخص المستفيد الذهاب إلى المنصة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق.

ومن هنا عليك أن تقوم بتدوين الرقم المرئي الذي سيظهر أمامك في الصفحة.

بعد ذلك ينبغي عليك اختيار خدمة الاستعلامات ومن ثم اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

ومن هنا سيتوجب عليك ملئ الفراغات التي امامك بالمعلومات.

منها الاسم الخاص يجب كتابته بشكل رباعي.

عليك تدوين الرقم القومي المتواجد في بطاقة تحقيق الهوية الوطنية.

بعد ذلك ستجد زر المخصص للاستعلام في الأسفل قم بضغط عليه.

شروط القبول في خدمة الرعاية الاجتماعية

بعدما قامت وزارة العمل بإطلاق هذه الخدمة، ذهب الكثير في التقديم عليها وهي من الخدمات التي تدعم المواطنين، ولكن يجب عليك الذهاب، لمعرفة الشروط التي يجب عليك اتباعها وهى كتالي: