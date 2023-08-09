“epedu.gov.Iq” رسميًا ظهرت نتائج السادس الاعدادي 2023 بالعراق بجميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج السادس الاعدادي 2023 في جميع أنحاء المحافظات سوف تكون موجودة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية ، وذلك ليتكمن أولياء الأمور والطلاب الحصول على النتيجة النهائية بكل بساطة وسهولة من أماكنهم دون الحاجة للذهاب إلى المدراس أو الإدارات التعليمية وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم كل المعلومات حول نتائج السادس الاعدادي 2023 بالعراق

نتائج السادس الاعدادي 2023 بالعراق

وضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم العراقية أن النتائج مبشرة مقارنة بالأعوام السابقة حيث تمكن العديد من الطلاب اجتياز امتحانات السادس الاعدادي ٢٠٢٣ بالعراق وذلك بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق في تقارير الدرجات والأوراق الامتحانية للطلاب ، وتظهر هذه النتائج جهود الطلاب والمعلمين في مواجهة كل الصعوبات وبذل قصارى جهودهم من أجل الحصول على هذه النتائج المبشرة .

وزارة التربية والتعليم نتائج السادس الاعدادي

يمكنكم الحصول على نتائج السادس الاعدادي 2023 بالعراق من خلال الدخول إلى الرابط التالي https://epedu.gov.Iq/verify/index.php?url=/ لقسمي علمي أو أدبي الدور الأول لعام ٢٠٢٣وسوف تقوم الوزارة برفع وتفعيل النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية فور الانتهاء من عمليات المراجعة والتدقيق في النتيجة واعتمادها ، كل ما عليك هو الدخول على الرابط وكتابة نتائج السادس الاعدادي 2023 بالعراق ، وكتابة الرقم الامتحاني والاسم الخاص بك بطريقة صحيحة ، وكتابة اسم المحافظة الخاصة بك ، ومن ثم الضغط على زر نتيجة وسوف تظهر لك النتيجة على الفور وبإمكانك نسخها بعد الحصول عليها من الموقع .