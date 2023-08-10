gov.iq: نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول ملفات pdf عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣، ينتظر الطلاب واولياء الامور في العراق التعرف على نتائج الطلاب في امتحانات الدور الأول وقد صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية عن اقتراب اعلان النتيجة عبر الموقع ومن خلال مقالنا سنتعرف على الصف السادس الاعدادي.

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣

اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن انه من المتوقع ان تعلن خلال الايام القليلة المقبلة، فقد تم البدء في اعمال تصحيح الامتحانات ورصد كافة الدرجات الخاصة منذ ان تم الانتهاء من الامتحانات ولم يتبقى سواء القليل على رصد الدرجات ومراجعة نتائج السادس الاعدادي حيث يعتمد وزير التربية والتعليم النتيجة ثم يتم تقديمها في المدارس ويمكن ان تعلن غدًا العاشر من شهر اغسطس الجاري بشكل الكترونيا لتسهيل على الطلاب الحصول عليها في مختلف المحافظات.

اقرا ايضًا: رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الأول {العلمي والأدبي} موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية

استخراج نتائج السادس الاعدادي في العراق 2023

صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية انها تعمل على توفير موقع الكتروني للحصول على نتائج طلاب الصف السادس الاعدادي في العراق ومن خلال موقع نتائجنا المخصص لنتائج الطلاب ويتم الاستعلام من خلال.