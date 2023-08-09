نتائج الثانوية العامة اليمن ٢٠٢٣ برقم الجلوس جميع المحافظات .. موقع وزارة التربية والتعليم اليمن نتائج الامتحانات

هناك اهتمامًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور لاعلان عن النتائج الثانوية العامة اليمن وانها تعد من المراحل العامة والتي يتم فيه الانتقال للتعليم العالي ومن خلال مقالنا سنتعرف على نتائج الثانوية العامة اليمن 2023.

نتائج الثانوية العامة اليمن ٢٠٢٣ برقم الجلوس

صرحت وزارة التربية والتعليم اليمنية على أن نتائج الثانوية العامة اليمن اقتراب على الظهور فقد لم يتبقي الكثير للانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وأكد مصدر في الوزارة أن مؤشرات نجاح مرتفعة بالمقارنة بالاعوام السابقة حيث يمكن الحصول على النتائج بشكل الكتروني لوفير الوقت ويتم من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم اليمن.

حدد نوع القسم الذي تنتمي إليه.

اختر السنة الدراسية الحالية.

الضغط على المربع أنا ليست ريبورت.

انقر على زر البحث.

ستظهر لك النتيجة الخاصة بك.

موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

لم تحدد وزارة التربية والتعليم موعد نهائي للاعلان عن النتائج ويمكن ان يظهر النتائج في اليوم الثالث عشر من شهر أغسطس المقبل، ويتم اعتماد الوزارة رسميا عن النتائج وذلك من قبل الوزارة فقد تم اداء عدد 202 ألف طالب وطالبة الامتحانات وسيتم إعلان أسماء الطلبة الأوائل على مستوى الجمهورية لكل من الشعبة العلمية والأدبية وسيتم الحصول عليها بشكل الكتروني لتوفير الوقت والجهد بدل من الذهاب للمدرسة وان هذا الموعد قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي الخاص بها.