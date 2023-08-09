“زيادة المعاشات ” لهذه الفئات … أخبار مهمة لأصحاب المعاشات وموعد صرف العلاوات الخمس 2023

زيادة المعاشات ، العلاوات الخمسة لاصحاب المعاشات دخلت في مرحلة جديدة جدا حيث ان المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت في تأجيل جلسة صرف العلاوات الخمسة أصحاب المعاشات الى يوم 21 من شهر أغسطس الجاري وسوف تتمكن من معرفه اخر اخبار زيادة المعاشات و كافه التفاصيل المتعلقه بالمعاشات من خلال موقعنا تابعوا معنا السطور التالية.

حقيقة زيادة المعاشات

والجدير بالذكر انه من المقرر ان يتم زيادة المعاشات مع بداية العام المقبل عام 2024 وذلك بناء على ما تم الإعلان عنه في وقت سابق ، حيث ان الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات في وقت سابق قام برفض طلب من أجل صرف العلوات الخمس لأصحاب المعاشات حيث انه بعض الفئات لم تحصل على العلاوات الخمس وذلك من الفترة منذ عام 2019 وحتى 2020 حيث ان هذا القرار قد حصل عليه بعض الفئات في المعاشات وبعض الآخر لم يحصل بعد على الحق في صرف تلك العلاوات الخمس وبالطبع يجب أن يتم الفصل في هذا الأمر.

موعد صرف العلاوات الخمسه

والجدير بالذكر أنه بعد الاصدار الحكم الخاص بالعلاوات الخمس من قبل المحكمة الإدارية العليا ، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالاستشكال من أجل وقف تنفيذ هذا الحكم ولكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة سحب هذا الاستشكال وكذلك وجههم الى ضرورة صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

اصحاب المعاشات

و الجديد بالذكر أن الحكومة قد استجابت بالفعل لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات وقد كانت بقيمة 80% من قيمة العلاوات وذلك بناء على ما أعلمه مجلس النواب خلال الفصل التشريعي.

اخر اخبار زيادة المعاشات

ومن الجدير بالذكر أن الحكومة قامت بصرف العلاوات الخمس، ولكن من خلال دفعات حيث تم صرف الدفعة الأولى من يوليو 2019 وحتى موعد يونيو 2020 ، وقد كانت تكلفة هذه العلاوات الخامس 35 مليار جنيه استفاد من هذه المنحة المستفيدين من المعاشات في جمهوريه مصر العربيه.

فئات تستحق العلوات الخمس

أما عن الفئات التي تستحق الخمس في أصحاب المعاشات فهم الأشخاص الذين خرجوا على المعاش وذلك منذ شهر يوليو 2006 وحتى شهر يونيو 2015 وبالفعل تم صرف هذه الماليه على ثلاث دفعات.