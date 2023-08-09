اضبط تردد قناة ماجد الجديد 2023 التحديث الاخير نايل وعرب سات بجودة عالية

ازداد البحث عن تردد قناة ماجد الجديد 2023 من قبل العديد من الأطفال وأولياء الأمور خلال الآونة الأخيرة وذلك لأنها تسعى لتقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يركز على تعزيز القيم والأخلاق الصحيحة للأطفال، وتهدف إلى بناء جيل يتبع العادات والتقاليد العربية، وتقديم برامج متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية، وتقوم ببث محتواها طوال اليوم بدون انقطاع وبدون تشفير، وتقدم برامج وأفلام كرتونية باللغة العربية.

تردد قناة ماجد الجديد 2023

في ضوء حديثنا عن تردد قناة ماجد الجديد 2023، وينبغي الإشارة إلى أن قناة ماجد أطلقت حديثًا على أقمار النايل سات والعرب سات، بهدف تقديم محتوى إذاعي متنوع للأطفال من جميع الأعمار.

وتشتمل القناة على مجموعة متميزة من برامج الرسوم المتحركة التي تُعرض يوميًا، لتقديم تجربة ترفيهية ممتعة للأطفال، وتعمل أيضا على تنمية وعي الأطفال، تحفيز إبداعاتهم وتطوير مواهبهم، وقد أصبحت واحدة من أبرز قنوات الأطفال منذ تأسيسها عام 2015 بواسطة شبكة أبوظبي.

ترددها الجديد على النايل سات:

التردد: 11804

القمر الصناعي: النايل سات

استقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

وبينما ترددها على عرب سات:

التردد: 11804

القمر الصناعي: عرب سات

معامل الترميز: 27500

جودة المشاهدة: SD

كيفية ضبط تردد قناة ماجد الجديد 2023

تستطيع ضبط تردد قناة ماجد الجديد 2023 لتتمكن من مشاهدة القناة بجودة عالية من خلال اتباع الطريقة الآتية:

اضغط على زر الإعدادات أو Menu. اختر تثبيت أو Installation. حدد التثبيت اليدوي أو Manual Installation



أدخل اسم القمر الصناعي والتفاصيل التالية:

– اسم القمر الصناعي: نايل سات

– تردد قناة ماجد: أدخل 11804

– استقطاب القناة: أفقي

– معدل الترميز: 27500

اضغط على موافق، وبعد انتهاء البحث، انقر على حفظ .

ومن خلال اتباع الخطوات السابقة وضبط الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بالقناة، وبالتالي تتمكن من مشاهدة البرامج بجودة عالية.