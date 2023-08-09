عاجل!! ظهرت حالًا نتائج السادس الاعدادي بجميع المحافظات 2023 عبر results.mlazemna.com
طلاب المرحلة الإعدادية وخصوصًا الصف السادس في العراق يبحثون حاليًا عن نتائج السادس الاعدادي بجميع المحافظات 2023، حيث يرغبون في الوصول إلى رابط من روابط الاستعلام عن النتيجة سواء ملازمنا أو نتائجنا أو موقع ناجح أو حتى موقع الوزارة من أجل الاستعلام عن النتيجة، وعبر تقرير اليوم سنوضح لكم كيف يمكن الوصول إلى النتيجة، فكونوا معنا.
نتائج السادس الاعدادي بجميع المحافظات 2023
قررت وزارة التربية العراقية أن تُعلن عن نتيجة الصف السادس في العراق يوم السبت المقبل، حيث يوافق يوم الثاني عشر من شهر أغسطس من عام 2023، ومن المفترض أن النتيجة سيتم إتاحتها من خلال موقع نتائجنا، حيث من خلاله يتم إتاحة النتائج للطلاب سواء في الصف السادس الإعدادي أو في باقي الصفوف الدراسية، حيث تظهر النتيجة بشكل ملفات PDF، وكل محافظة مخصص لها ملف للنتيجة شامل كل المدارس.
الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي بجميع المحافظات 2023
رسميًا ستظهر النتيجة على الطلاب والطالبات يوم السبت القادم، حيث النتيجة سوف تُتاح بعد الانتهاء من التصحيح ثم الرصد ومراجعة الدرجات للطلاب والطالبات، بحيث يتأكد كل طالب أن النتيجة صحيحة ولا يوجد بها أي أخطاء، حيث مقرر إعلان النتيجة السبت والاستعلام عنها سيكون بهذه الخطوات:
- يتوجه الطالب إلى موقع نتائجنا أو ملازمنا أو أي موقع مخصص لإعلان النتيجة عليه.
- https://results.mlazemna.com/
- يختار الطالب بعدها الصف السادس والدور الأول ثم العام الدراسي الحالي.
- يضغط على ملف النتيجة ويقوم بتحميله.
- يضغط على استعلام بعد ذلك وسيتم إتاحة النتيجة بعدها أمامه.