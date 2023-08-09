الشروط عاجزة على الموظف.. صدمة لأصحاب المعاشات.. شروط صرف المعاش الاستثنائي .. وحالات منعه .. احذروا

شروط صرف المعاش الاستثنائي، ربما لا يكون كثير من الأشخاص على دراية بوجود المعاش الاستثنائي الذي تمنحه الحكومة المصرية للموظفين السابقين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وذلك وفقًا لضوابط وشروط محددة من التأمينات الاجتماعية، وذلك لدعم ومساندة أولئك الذين يواجهون الكوارث العامة والظروف الصحية أو الاجتماعية الصعبة.

شروط المعاش الاستثنائي

يتقدم موقع “البديل” بخدمة إخبارية تهم القارئ بجميع أخبار صرف المعاش الاستثنائي وكذلك جميع الأخبار المتعلقة بأصحاب المعاشات عن طريق موقع خدماتك. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى متابعة الموقع، من الممكن الحصول على المعاش وفقًا للقواعد التي حددها مكتب التأمين الخاص بالمتقدم.

يتم توجيه صاحب الطلب إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إذا كان السبب مرضيًا لتقييم نوع المرض وضرورة العلاج الطويل.

بالإضافة إلى ذلك، يتم إجراء تقييم اجتماعي لصاحب الطلب لمعرفة مصادر دخله الخاصة.

تُقدم المنح الاستثنائية للضحايا في حالات الكوارث العامة وللعاملين السابقين.

يتعين على الشخص تنفيذ استمارة المعاش الاستثنائي من قبل مكتب التأمينات المعني أو من الجهة التي كان يعمل فيها سابقًا.

نتيجة للحالات المرضية، يتقدم الشخص المستفيد بطلب للهيئة العامة للتأمين الصحي لتحديد نوع المرض ومدى الحاجة للعلاج الطويل للمريض.

بسبب ظروف اجتماعية، يتم أجراء دراسة اجتماعية لتحديد مصادر الدخل، حيث تقوم اللجان المختصة بفحص الطلبات والمستندات المرفقة التي تدعم هذه الطلبات.

حالات انقطاع معاش

وفاة الشخص المستحق أو زواج الأرملة أو الأرمل أو الفتاة أو الأخت.

يتم بلوغ الأخ أو الابن سن الـ 21، مع استثناء الشخص الذي لا يستطيع العمل حتى يتوقف السبب الذي يجعله طالبًا، ويتم بلوغ السادسة والعشرين لحاملي درجة الليسانس أو البكالوريوس قبل ممارسة عمل أو مهنة ما، ويتم بلوغ الرابعة والعشرين لحملة المؤهلات الأقل.

كم قيمه المعاش الاستثنائي؟

قيمة معاشات الاستثنائية في العام 2023 تصل إلى حوالي 2645 جنيهًا، بعد أن كانت في السابق 2300 جنيه.

تقدر قيمة المعاشات الاستثنائية لعام 2023 بحوالي 4025 جنيهًا، بعد أن كانت 3500 جنيه.

الأمراض المزمنة التي تستحق معاش استثنائي

الأمراض المستديمة التي يستحق المرء معاشًا استثنائيًا هي: فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، مرض أديسون، التهاب مستمر في الأمعاء الكبيرة، التليف الكيسي، المرضى الذين يعالجون بالديلزة، وحمى البحر الأبيض المتوسط.