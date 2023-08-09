صرف حساب المواطن “الحين” الدفعة 69 شهر أغسطس 2023 | التسجيل في حساب المواطن 1445

حساب المواطن الآن هو أحد الأمور الهامة والتي تشغل بال كافة المستفيدين من البرنامج الذي تدعمه وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية، ومع اقتراب موعد صرف الدفعة المقبلة والتي تحمل رقم 69 يزداد البحث حول موعد الصرف وكم مبلغ حساب المواطن بعد قرار تمديد الدعم.

صرف حساب المواطن الآن

صدر قرار ملكي من قبل الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بتمديد الدعم الإضافي من حساب المواطن لمدة شهرين أي حتى الدفعة المستحقة عن شهر سبتمبر 2023 لكافة المستفيدين، وبالتالي سوف يتم صرف الدفعة المستحقة عن شهر أغسطس والمقرر لها يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر شهر أغسطس دون تقديم أو تأخير وهو الموعد الرسمي لصرف حساب المواطن.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن الدفعة 69

يمكن لكافة المتقدمين والمستفيدين من الحساب الاستعلام عن الأهلية والتعرف على مبلغ الدعم المستحق وذلك عن طريق إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع حساب المواطن.

عليك تسجيل الدخول من خلال كتابة الاسم وكلمة المرور.

أبحث على القائمة الرئيسية للخدمات المتاحة ومن ثم قم بالنقر على خيار استعلام.

انتظر بضعة ثواني وسوف تظهر لك حالة الأهلية ومبلغ الدعم المستحق وكافة المعلومات التي تبحث عنها.

ما هي شروط التسجيل في حساب المواطن 1445

هناك مجموعة من الشروط التي تم وضعها من قبل وزارة الموارد البشرية للتسجيل في البرنامج وهي كالآتي: