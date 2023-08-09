“www.tansik.egypt” الىن رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023 .. حدد مصير مستقبلك

يبحث طلاب المرحلة الثانية من التنسيق في الوقت الحالي عن رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023، وذلك من أجل تسجيل رغباتهم للمرحلة الثانية، ولكن لم تبدأ المرحلة الثانية بعد، ولكن في تقرير اليوم سنوضح لكم رابط موقع التنسيق وكيف يمكن تسجيل الرغبات، فضلًا تابعوا معنا لنوضح لكم تفاصيل التنسيق، فكونوا معنا.

رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023

لم تنتهي المرحلة الأولى بعد، حيث بدئت المرحلة في أول شهر أغسطس وما زالت مستمرة، حيث مقرر أن ينتهي تسجيل الرغبات غدًا الخميس بإذن الله، وبعدها ستبدأ المرحلة الثانية، حيث يمكن للجميع تسجيل الرغبات للكليات من خلال السير على الخطوات التالية:

يتجه الطالب في البداية إلى موقع التنسيق الموجود على الشبكة العنكبوتية.https://www.tansik.egypt.gov.eg/

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على الموقع من خلال رقم الجلوس الخاص به والرقم السري الخاص به.

يضغط على “تسجيل المرحلة الثانية”.

يبدأ في تسجيل الرغبات الخاصة به للكليات التي يرغب في دخولها، وذلك حسب مجموعه.

عليه أن يقوم بتسجيل الرغبات واحدة تلو الأخرى حسب رغبة الطالب.

متى تبدأ المرحلة الثانية للتنسيق 2023؟

وضحنا لكم رابط تسجيل الرغبات المرحلة الثانية 2023، وبالنسبة للمرحلة الثانية فلم يتم إعلان بعد موعد بداية المرحلة، ولكن متوقع أن المرحلة الثانية سوف تبدأ بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والإعلان عن نتائجها وظهور التنسيق للطلاب والطالبات والتعرف على الكلية المناسبة لهم، لذا متوقع أن تبدأ هذه المرحلة في منتصف شهر أغسطس الجاري بإذن الله، حيث ممكن أن تستمر أسبوع أو عشرة أيام.