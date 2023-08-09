أخيـــرًا وزارة التربية تحدد موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي + الطريقة الرسمية لاستخراج نتائج الطلاب والطالبات

موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي أفصح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في العراق، كريم السيد، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 8 أغسطس، عن أنه سيتم تحديد موعد نهائي في الأيام القليلة القادمة لظهور نتائج الامتحانات الدور الأول للصف السادس الإعدادي لعام 2023. وأشار إلى أن جهود فرق الفحص والتدقيق لا تزال تجري بنجاح حتى هذه اللحظة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في نهاية هذا الأسبوع الجاري.

موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي

أدلى الناطق الرسمي باسم الوزارة، السيد كريم، بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) حيث أشار إلى استمرارية الجهود في الفحص والتدقيق لنتائج الامتحانات السادسة للصفوف الإعدادية، حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بحلول نهاية هذا الأسبوع.

موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي ومن المؤكد أنه سيتم تحديد تاريخ للإعلان عن النتائج خلال الأسبوع القادم بإذن الله.

طريقة استخراج نتائج الطلاب والطالبات في الصف السادس

تقوم وزارة التربية في العراق بتوفير وصلة إلكترونية خاصة تمكّنك من الاطلاع على نتائج الامتحانات الدور الأول لعام 2023، وذلك بعد أن يتم الإعلان عن نسب النجاح من قبل وزير التعليم في مؤتمر صحفي. يمكنك الحصول على موعد اعلان نتيجة السادس الاعدادي على شكل ملفات PDF تحمل تفاصيل النجاح لكل محافظة من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية. الضغط على رابط “نتيجة السادس الاعدادي الدور الأول 2023”. اختيار المحافظة والمدرسة والقسم الذي يتبعه الطالب. تنزيل ملفات كشوف النتيجة. البحث عن اسم الطالب من خلال خانة البحث، ويمكن أن يتم ذلك باستخدام الاسم الرباعي.

هذا النظام يسهل لك الوصول إلى معلومات النجاح بطريقة سهلة ومنظمة.