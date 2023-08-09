استقبال تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك 2023 الجديد لمتابعة أقوى البرامج الوثائقية بجودة ممتازة

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 يبحث عنه الكثير من الأشخاص بسبب تميز هذه القناة بتقديم محتوى متنوع ومفيد، حيث تعرض برامج ثقافية وأخرى تاريخية وتهتم بوضع الضوء على الأشياء الجديدة والغريبة كما تقوم بعرض أفلام وثائقية تنال إعجاب المشاهدين وتوفر المعلومات العامة الشيقة وتتميز بأن جميع برامجها يتم عرضها باللغة العربية الفصحى وتقدم محتواها بجودة عالية، لهذا هي من أهم القنوات التي تحظى بعدد متابعين كبير في الشرق الأوسط ومن أهم مميزاتها أنها تهتم بعرض عالم الطبيعة بكل صوره من جبال وأرض ومياه وكائنات حية وكائنات بحرية وبرية.

تردد قناة ناشيونال جيوجرافيك 2023

تم إطلاق هذه القناة لأول مرة في شهر يوليو سنة 2009 وهي قناة تابعة لشركة أبوظبي للإعلام وهناك الكثير من التغيرات التي شهدتها على التردد في الفترة الأخيرة ،ويزداد البحث لمعرفة تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد لأنها واحدة من أهم القنوات المجانية التي يمكن متابعتها دون الحاجة إلى دفع رسوم أو اشتراكات ثانوية الشهرية ونعرفك فيما يلي على ترددها.

تردد القناة على نايل سات

التردد القناة: 11833

الجودة: hd.

معدل الترميز: 30000.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3\4.

تردد آخر على النايل سات

التردد: 11804.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

برامج تعرضها قناة ناشونال جيوغرافيك

بعد أن تعرفت على تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2023 يجب الإشارة إلى أن هذه القناة تتميز بعرض مجموعة ضخمة من البرامج الشيقة والمتنوعة التي ينتظرها جميع المتابعين، ومن أهم هذه البرامج ما يلي: