عشان تأسس بيت بس دلوقتي محتاج فوق نص مليون جنيه.. سعر الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك .. الطن وصل إلى السماء والمواطن مش هيقدر يشتري خلاص

سعر الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم ارتفاعًا مؤقتًا، حيث بلغ سعرهما في السوق المصرية 1939.06 جنيه، حيث قرار البنك المركزي المصري الخميس 3 أغسطس في اجتماعها، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري زيادة سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي، كما ارتفع سعر الائتمان والخصم بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سعر الحديد والأسمنت اليوم للمستهلك

تصريحات صادرة عن مصادر رسمية أكدت أن أسعار الحديد والأسمنت في يوم الأربعاء الموافق 9-8-2023 ستبقى على حالها دون تغيير وستستمر وفقًا للأسعار الحالية المعتمدة من الجهات المختصة.

وصل سعر الحديد الاستثمارى للطن اليوم نحو ٣٥٧١٨.٥ جنيه حيث تم تغيير سعرها بحوالي +٥٢.٨١ جنيه.

تم تغيير السعر بقيمة +851.85 جنيه ليصبح 37265.41 جنيه.

في عام 1939 ، تم تسجيل زيادة قيمة بلغت حوالي 5.56 جنيهاً في سعر المنتج.

حديد التسليح في شركة عز يبلغ حوالي 37265.41 جنيه مع تغيير إيجابي في السعر بقيمة تقدر بحوالي +353.67 جنيه.

أسعار الأسمنت في مصر

تم تحديد سعر الأسمنت السويدي في أرض المصنع على 1350 جنيهًا للطن.

بينما سعر الأسمنت المخصوص تم تقديره على 1380 جنيهًا للطن.

وسعر الأسمنت الممتاز تم تحديده على 1480 جنيهًا للطن، بالنسبة للأسمنت الحلوان، فتم رفع سعره بمقدار +587.37 جنيه للطن.

كيف ازداد سعر الحديد في مصر بمقدار 20 ألف جنيه في شهر مايو وانخفض خلال شهر أغسطس الجاري؟

عاود سعر الحديد في مصر الارتفاع مجددًا بعد أن سجل ما يقرب من 43 ألف جنيه يوم الثلاثاء 2 مايو 2023، وكان سعر الحديد في مصر خلال الشهرين الماضيين 18 ألف جنيه بعد أزمة ارتفاع حادة تعرضت لها سوق الحديد في البلاد، وعاد سعر طن الحديد للانخفاض مرة أخرى إلى 36 ألف جنيه يوم الخميس 3 أغسطس 2023 قبل اجتماع البنك المركزي، وبالتالي خسرت الطن 7 آلاف جنيه.